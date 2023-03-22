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獲蔡總統贈勳 歐布萊恩：美無意改變台現狀

聯合報／ 記者丘采薇林縉明鄭媁蔡晉宇／台北報導
蔡英文總統（右）昨天接見美國前白宮國家安全顧問歐布萊恩（左），並頒授「特種大綬景星勳章」。圖／總統府提供
蔡英文總統（右）昨天接見美國前白宮國家安全顧問歐布萊恩（左），並頒授「特種大綬景星勳章」。圖／總統府提供

美國前白宮國家安全顧問歐布萊恩率領「全球台灣研究中心（ＧＴＩ）」訪問團來台，蔡英文總統昨在總統府頒授「特種大綬景星勳章」給歐布萊恩，表彰他對台美關係的貢獻。歐布萊恩致詞時表示，他要澄清，「美國無意改變台灣現狀，前總統川普立場如此，拜登總統也是如此」。

歐布萊恩表示，好的國防能力可以嚇阻侵略，他很高興看到台灣投注愈來愈多資源在國防安全上，這將使台灣成為「豪豬」，變得更強壯、更安全。

國民黨立委鄭正鈐昨天質詢，歐布萊恩曾指出，若大陸真的攻打台灣，為了避免台積電落入陸方手上，美國寧可先摧毀台積電。外交部長吳釗燮答詢表示，那是假訊息，歐布萊恩已澄清。

蔡總統昨也接見美國在台協會前理事主席、布魯金斯研究院非常駐資深研究員卜睿哲。卜睿哲說，美國長期以來支持台灣，現在與台灣互動更加頻繁，但中國對台施壓也與日俱增；他非常感謝在蔡總統領導下，台灣努力維持美、中、台三方的平衡關係。

立法院外交及國防委員會今邀國防部等單位報告「近期印太區域情勢對台灣影響的分析與因應」。國防部送抵立院報告指出，為確保台海區域和平與穩定，我與印太國家必須緊密合作，共同應對中共崛起的威脅與挑戰；美軍為強化友盟國家的「軍事互通性」，希望藉高階人員「交流」與指管系統整合，精進彼此信任、合作與能力，落實美國在印太安全承諾，未來軍事交流將是重點。

美國在台協會 國防部 台積電

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