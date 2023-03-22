蔡總統3月29日出訪 紐約、洛城各住兩夜

蔡英文總統將於三月廿九日出訪中美洲邦交國貝里斯及瓜地馬拉，並過境美國東西岸，總統府昨公布行程，去程將過境紐約，回程過境洛杉磯，共十天九夜。此次罕見直接公布過境美國城市，是否提高層級？外交部次長俞大㵢說，總統出訪過境美國行之有年，過境美國的點與內容，會在程序完備、規畫妥當之後說明。

根規畫，蔡總統於三月廿九日早上到忠烈祠致祭後，隨後中午啟程出訪，卅日過境美國紐約待兩夜。四月一日抵達瓜地馬拉，三日抵達貝里斯，五日過境美國洛杉磯也待兩夜，七日返抵國門。

對外界指此行重頭戲是回程時於洛杉磯會見美國眾議院議長麥卡錫，並在雷根圖書館發表演說，總統府目前都未證實。

總統府也公布，隨行人員包括總統府秘書長林佳龍、外交部長吳釗燮、僑委會主委徐佳青、總統府副秘書長張惇涵、經濟部次長陳正祺、發言人林聿禪。據悉，總統府也邀朝野立委同行，名單待各黨團協商後確定；此行不會有企業代表，但同一時間有我國企業參訪團也在中美洲，部分行程會重疊。

被問及此行為何沒有安排我國在中美洲的另一友邦宏都拉斯？俞大㵢表示，多方評估，此時蔡總統不適合去宏都拉斯訪問，因此沒有安排。他也說，「我們不會跟老共玩金錢遊戲，玩金錢遊戲、開支票的是他們，不是我們。」

至於外界評論，前總統馬英九赴中祭祖，與蔡總統出訪中美洲友邦撞期，似乎是「雙英較勁」。張惇涵表示，馬英九赴中國大陸祭祖，與國家元首出訪友邦本質上並不相同；誠如蔡總統去年在國慶演說所提到，希望在邊境解封之後，兩岸能夠恢復健康有序的交流，因此總統府日前收到馬英九方面提交的相關文件之後，也洽相關單位給予必要協助。

【國際中心／綜合報導】華爾街日報報導，拜登政府正敦促中國不要利用台灣總統蔡英文訪美之行來加劇緊張局勢；一位高級官員說，蔡英文此次訪美與以往平穩無事的多次訪問毫無二致。

拜登政府這位高級官員廿日表示，台灣歷任總統在歷屆美國總統任期內都進行過過境訪問；自二○一六年就任台灣總統以來，蔡英文在二○一九年底之前有過六次這樣的停留，「都平穩度過，而且中華人民共和國的反應很小」。「我們認為，中國政府沒有理由將這種符合美國長期政策的過境訪問上升為其他事件，」這位政府官員說，「不應以此為藉口，加強在台灣海峽周圍的任何激進活動。」

陸：反對蔡「竄美」 已向美交涉

【記者陳政錄／綜合報導】蔡英文總統將於三月廿九日出訪中美洲邦交國貝里斯及瓜地馬拉，並過境美國。中國大陸外交部發言人汪文斌昨回應，堅決反對「台灣當局領導人」以任何名義、任何理由「竄美」，並稱中方已就此向美方提出嚴正交涉。

據環球網報導，汪文斌昨在大陸外交部例行記者會上回應蔡總統出訪問題時指出，「我們堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對台灣當局領導人以任何名義、任何理由『竄美』」。