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朱立倫會見日本自民黨議員 暢談兩岸關係與和平穩定

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今天下午於中央黨部，會見日本自民黨外交部會長堀井巖參議員，與自民黨國防部會長國場幸之助眾議員。圖／國民黨提供
國民黨主席朱立倫今天下午於中央黨部，會見日本自民黨外交部會長堀井巖參議員，與自民黨國防部會長國場幸之助眾議員。圖／國民黨提供

國民黨主席朱立倫今天下午於中央黨部會見日本自民黨外交部會長堀井巖參議員與自民黨國防部會長國場幸之助眾議員。會中雙方就兩岸關係、台日關係等議題交換意見。

朱立倫表示，國民黨相當重視外交國防相關議題，且過去有長久執政經驗，自前總統蔣中正保衛台灣、蔣經國建設台灣、李登輝民主台灣，再到馬英九和平台灣，國民黨守護中華民國的立場都是一致的；面對當前國際情勢緊張，國民黨更堅持兼顧「國防」(Defense) 與「對話」(Dialogue) 的「2D戰略」，這項戰略在現任日本防衛大臣濱田靖一去年訪問國民黨時朱立倫也提及過。

席間談到國民黨和民進黨對陸政策的差別，朱立倫表示，國民黨的立場向來一致就是保衛中華民國、保護台灣，但在增加防衛能力的同時，也要雙邊交流才能降低風險，同時台灣自身也要努力，不是全靠美、日等夥伴；在日本、美國等民主夥伴在與北京對話的同時，國民黨也同樣進行對話以減少兩岸之間的誤判。

朱立倫也讚許台日之間長久以來的友善關係，期盼未來雙邊關係更加穩固。席間他也恭喜日本在今日棒球經典賽驚奇逆轉勝表現亮眼，而明天的賽程是日本對上美國爭冠，兩邊都是台灣的好友，「我們為雙方加油打氣，希望都有好的表現」。

國民黨 朱立倫 日本 台日關係

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