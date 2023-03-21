深化台美交流 內政部發言人受邀赴美參與IVLP

內政部發言人林昆鋒今年獲美國國務院邀請，代表台灣赴美參與IVLP「國際領袖人才參訪計畫」。林昆鋒抵達美國華盛頓後表示，明天起將參訪國務院、司法部、國防部五角大廈、國土安全部、商務部等聯邦機構，與各單位的官員交換意見汲取經驗。

林昆鋒透過臉書表示，經過18小時的飛行終於抵達美國華盛頓，參加國務院的2023國際領袖人才參訪計畫。從1940年代以來，80年的時間，其中出了500個總統與總理，副總統賴清德也是學長。

林昆鋒表示，很榮幸今年能獲得美國在台協會（AIT）推薦，參與計畫的其他國家，包括東帝汶、南蘇丹、北馬其頓、印度、巴基斯坦、千里達、馬拉威、賴比瑞亞、突尼西亞、義大利、哈薩克、保加利亞、埃及、喬治亞、摩爾多瓦、柬埔寨、匈牙利、肯亞等。明天起將參訪美國國務院、司法部、國防部等聯邦機構。

「國際領袖人才參訪計畫」IVLP，由美國國務院主導，邀請世界各國政經、教科文等領域的菁英領袖人才，赴美進行短期參訪，與當地產官學界直接交流，透過該計畫除建立友好關係與溝通管道，也藉此展現美國政府對全球重要議題的實質貢獻。

從1940年代開始，80年來世界各國菁英領袖，已有22萬人以上獲邀訪美，包括副總統賴清德、海基會董事長李大維，以及許多優秀的各領域人士都曾參與。