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前白宮國安顧問見賴清德 「民主轉型案例很少像台灣一樣成功」

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
美國前白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）。圖／總統府提供
美國前白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）。圖／總統府提供

副總統賴清德昨天中午接見美國前白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）率領的「全球台灣研究中心（GTI）」訪問團，他表示，政府團隊會全力拚經濟、護民主、強國防、保和平，期盼國際社會持續支持台灣。歐布萊恩則提到，在民主轉型的案例中，很少像台灣一樣獲得如此成功的民主及繁榮的社會，台灣人民應該為此感到自豪。

賴清德致詞時首先歡迎歐布萊恩率團來台訪問，並感謝訪團在兩岸紛擾之際，用行動表達對台灣的支持。他也指出，台灣經歷過專制獨裁的年代，所幸在台灣社會凝聚的力量下，逐一打破黨禁、報禁與廢除刑法100條等，爭取言論自由，也推動國會全面改選及總統直選，帶動民主進步與國家發展。民主化的過程中，台灣人民前仆後繼，勇敢爭取民主自由，也感謝美國在背後的支持。

賴清德說，台灣人過去為民主打拚，未來則要守護主權。政府團隊會站穩蔡總統提出的「四個堅持」，全力拚經濟、護民主、強國防、保和平。期盼台灣持續獲得美國與國際社會的支持，以完成新時代的使命。

歐布萊恩致詞時表示，非常感謝賴清德接見訪團一行，許多成員都曾到訪台灣，熱愛這個美麗的地方，台美兩國人民間友誼也相當深厚。

歐布萊恩表示，1986年的台灣和現在非常不同。過去數十年間，包含台灣在內的許多國家都發生巨大變化，但在民主轉型的案例中，很少像台灣一樣獲得如此成功的民主及繁榮的社會。台灣人民應該為此感到自豪。

歐布萊恩提到，此次來訪是為展現美國對台灣的友誼與支持。前總統川普執政時，當時就以行動告訴全世界，美國支持台灣的民主、法治及繁榮。美國總統拜登也四度公開表態，若台灣遇到入侵，美國將會協防台灣。最後他也說，GTI美台關係工作小組的目標，就是幫助政策決策者了解台美間重要且深厚的關係，並讓跨黨派人士都能了解。

美國 賴清德

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