傳台駐宏都拉斯大使收斷交文件 外交部：迄今仍盡最大努力

宏都拉斯與我國爆發外交危機，近日有外媒報導指出，台灣駐宏都拉斯大使已經收到台宏斷交通知文件，且宏國尚待中國正式通知建交磋商，外交部今天否認，指相關訊息「並非事實」，宏方至今未向我國遞交任何有關中止外交關係的正式官方文書，外交部仍持續關注中、宏兩國接觸情形。

外交部指出，宏都拉斯外長雷伊納（Eduardo Enrique Reina）說，我方目前改向中國友邦厄瓜多採購白蝦。事實上是因為宏國白蝦出口商報價高於市場價格，這是市場機制決定，我方也曾協助宏國拓銷。

外交部表示，宏國擬尋求對中國輸出白蝦，我國也提醒宏政府注意，宏國各類產品在面對國際市場機制的運作下，在中國勢必會面對更大的競爭壓力。