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傳台駐宏都拉斯大使收斷交文件 外交部：迄今仍盡最大努力

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
台灣與友邦宏都拉斯爆發外交危機。圖／路透
台灣與友邦宏都拉斯爆發外交危機。圖／路透

宏都拉斯與我國爆發外交危機，近日有外媒報導指出，台灣駐宏都拉斯大使已經收到台宏斷交通知文件，且宏國尚待中國正式通知建交磋商，外交部今天否認，指相關訊息「並非事實」，宏方至今未向我國遞交任何有關中止外交關係的正式官方文書，外交部仍持續關注中、宏兩國接觸情形。

外交部指出，宏都拉斯外長雷伊納（Eduardo Enrique Reina）說，我方目前改向中國友邦厄瓜多採購白蝦。事實上是因為宏國白蝦出口商報價高於市場價格，這是市場機制決定，我方也曾協助宏國拓銷。

外交部表示，宏國擬尋求對中國輸出白蝦，我國也提醒宏政府注意，宏國各類產品在面對國際市場機制的運作下，在中國勢必會面對更大的競爭壓力。

外交部強調，我方與宏國溝通從未間斷，對宏國提洽的相關情事也積極回應，本於最大善意在能力範圍內表達協助宏都拉斯的誠意，對於兩國關係出現警訊，迄今仍盡最大努力維持邦誼。

外交部。圖／聯合報系資料照
外交部。圖／聯合報系資料照

外交部 宏都拉斯 斷交

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