傳侯友宜4月要辦畢業展選總統 新北市府回應了

外傳新北市政府已準備相關資料，讓新北市長侯友宜在4月份辦理畢業展，宣傳政績，作總統大選的起跑式。新北市府今澄清，新北市議會固定1年2次會期，市長的施政報告為對議會履行的義務，目的在於對市民朋友報告市政建設進度及規畫，這是侯友宜上任來的第9次施政報告，外界無須穿鑿附會、加油添醋。

新聞局表示，市府團隊以民為天，為打造市民安居樂業的生活環境，不分春夏秋冬，都有重要的活動以及建設推出，如12月到1月的新北歡樂耶誕城、跨年夜的淡江大橋跨河煙火、2月的平溪天燈節、3月剛舉行的萬金石馬拉松、暑假期間的河海音樂季等，市民皆相當有感。

新聞局指出，市長每年按慣例至議會做的施政報告，更是代表市政府對於相關活動及建設，向議員及市民朋友做清楚的說明，一切與市政息息相關，熟悉議事規則的市議員應該都能明辨謠傳內容的真偽。

新聞局說明，行動治理、簡政便民為侯友宜重要政策，因此上任後民政局即規畫辦理，深入了解各區基層的大小問題。歷年辦理期間均為1月至3月開起，2022年因為疫情延至五月開始，今年則恢復往常，從三月份開始，場次安排方面，依往例請各區公所事先蒐集里長意見，時程常需配合各區狀況做動態規畫，行動治理實施已邁入第5年，在地人士都了解相關的程序安排。

新聞局指出，遺憾的是，種種努力卻還是遭到有心人士扭曲揑造為侯友宜無心市政的假象，盼其切勿為了刻意的政治操作，而罔顧事實進行惡意攻擊。