影／蔡總統29日出訪中美洲 將過境美紐約、洛杉磯

蔡英文總統將於3月29日出訪中美洲邦交國貝里斯及瓜地馬拉，並過境美國東西岸，展開10天「民主夥伴共榮之旅」。

總統府發言人林聿禪表示，蔡總統此行目標為共榮發展、民主深化，深化民主夥伴交流，持續推動互惠共榮的合作計畫。包括總統府秘書長林佳龍、外交部長吳釗燮、僑委會委員長徐佳青、總統府副秘書長張惇涵、經濟部次長陳正祺、發言人林聿禪等人為此次出訪的隨團人員。