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影／蔡總統29日出訪中美洲 將過境美紐約、洛杉磯

攝影中心／ 記者陳正興／台北即時報導
蔡英文總統將於3月29日出訪中美洲邦交國貝里斯及瓜地馬拉，並過境美國東西岸，展開10天「民主夥伴共榮之旅」，總統府發言人林聿嬋（圖）在記者會上表示，蔡總統此行目標為共榮發展、民主深化，深化民主夥伴交流，持續推動互惠共榮的合作計畫。記者陳正興／攝影
蔡英文總統將於3月29日出訪中美洲邦交國貝里斯及瓜地馬拉，並過境美國東西岸，展開10天「民主夥伴共榮之旅」，總統府發言人林聿嬋（圖）在記者會上表示，蔡總統此行目標為共榮發展、民主深化，深化民主夥伴交流，持續推動互惠共榮的合作計畫。記者陳正興／攝影

蔡英文總統將於3月29日出訪中美洲邦交國貝里斯及瓜地馬拉，並過境美國東西岸，展開10天「民主夥伴共榮之旅」。

總統府發言人林聿禪表示，蔡總統此行目標為共榮發展、民主深化，深化民主夥伴交流，持續推動互惠共榮的合作計畫。包括總統府秘書長林佳龍、外交部長吳釗燮、僑委會委員長徐佳青、總統府副秘書長張惇涵、經濟部次長陳正祺、發言人林聿禪等人為此次出訪的隨團人員。

有媒體詢問到此次行為何沒有宏都拉斯，外交部次長俞大㵢則說明，多方評估此時不適合，強調國與國來往會尊重這些國家，也提及台灣有很多事情可以貢獻，台灣是良善的力量，好的夥伴，也警告宏都拉斯不要陷入中國金錢及承諾的陷阱。

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