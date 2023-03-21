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蔡總統29日啟程出訪中南美 會見麥卡錫仍未定

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
總統府21日宣布，蔡英文將於29日啟程，過境紐約，陸續拜訪瓜地馬拉、貝里斯等國，並於7日返國。圖／臉書截圖
總統府21日宣布，蔡英文將於29日啟程，過境紐約，陸續拜訪瓜地馬拉、貝里斯等國，並於7日返國。圖／臉書截圖

總統蔡英文出訪友邦行程正式公布，30日過境美國、4月1日抵達首站瓜地馬拉！總統府21日宣布，蔡英文將於29日啟程，過境紐約，陸續拜訪瓜地馬拉、貝里斯等國，並於7日返國。至於是否於過境時是否會晤美國眾議院議長麥卡錫，總統府僅回應，相關計畫正在籌備，定案後就會對外說明。

拜訪中南美兩國

本次總統出訪團員包括：總統府秘書長林佳龍、外交部部長吳釗燮、僑務委員會委員長徐佳青、總統府副秘書長張惇涵、經濟部次長陳正祺、總統府醫療小組召集人陳振文與總統府發言人林聿禪，並將在記者會後邀請立法委員隨團出訪。

外交部說，目前安排行程包括：蔡總統將於4月1日會晤瓜地馬拉總統賈麥岱、並與僑民代表會晤，兩國外交首長也會簽訂《台瓜基本合作協定》；4日會見貝里斯總理布里仙紐、在貝里斯國會演說、參訪婦女賦權計畫成果展等，出訪團預計7日返回台灣。

期待共榮發展

總統府表示，因為全球疫情因素，蔡英文已三年多未安排出訪行程，而在去年九月，瓜地馬拉總統賈麥岱邀請蔡總統能訪問該國，更多次在公開場合及接受國際媒體採訪時表達支持台瓜邦誼的堅定立場，兩國雙邊合作密切。

總統府指出，而貝里斯長年以來，堅定支持台灣有意義的參與各個國際組織，雙方在基礎建設、醫療公衛、農業技術等領域共同建構密切夥伴關係。

對於此次出訪，總統期許能達成「民主深化」、「共榮發展」的兩大目標。深化民主夥伴交流合作，共同維護國際和平穩定，也持續推動互惠共榮的合作計畫，共同「拚福利、拚建設、拚經濟」。

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瓜地馬拉 貝里斯 麥卡錫 蔡英文

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