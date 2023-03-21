宏國邦交亮紅燈 外交部次長俞大㵢：不會玩金錢遊戲

蔡英文總統將於3月29日出訪中美洲邦交國貝里斯及瓜地馬拉，並過境美國東西岸，展開10天「民主夥伴共榮之旅」，今天總統府舉行記者會公布行程。被問到此行為何沒有安排我國在中美洲的另一友邦宏都拉斯，外交部次長俞大㵢說明，多方評估此時不適合。他也說，「我們不會跟老共玩金錢遊戲。」

俞大㵢表示，宏都拉斯總統卡斯楚當選以來，我方很積極與卡斯楚本人及政府團隊磋商，中華民國政府身為82年友邦，希望可以以卡斯楚的施政方向，磋商台灣可以合作的計畫，他也因此去了宏都拉斯幾次，但因為沒有共識，因此覺得此時蔡總統不適合去宏都拉斯訪問，因此沒有安排。他也提到，副總統賴清德去年1月參加卡斯楚的就職典禮，當時是專程到宏都拉斯，因此這次規畫時也一併考量。

至於與宏國的磋商沒有共識，是否是宏國提出的方案，我方沒辦法接受？俞大㵢表示，這是協商過程，包括卡斯楚的推文，也表達了台宏關係警訊，這個過程中，我方一再提醒，善意警告對方不要落入中國華而不實的陷阱，中國可以承諾很多東西，但實現的機會不太大，但中華民國承諾的計畫一定會落實。

俞大㵢表示，這次蔡總統出訪中美洲將參訪的瓜地馬拉齊瑪德南戈醫院，就是瓜國總統賈麥岱上任後，希望我國幫助興建的醫院，我方也在預算內及賈麥岱卸任前完成，這是台灣良善的模式。「我們不會跟老共玩金錢遊戲，玩金錢遊戲、開支票的是他們，不是我們。」

對於外媒轉述宏都拉斯外長雷伊納稱美國尊重宏都拉斯的決定，俞大㵢表示，「這個外長所講的，跟實情有點出入。」

俞大㵢說，美國政府發言人跟國務卿布林肯都對外表達，國與國來往會尊重這些國家，但也提到台灣有很多事情可以貢獻，台灣是良善的力量，好的夥伴，也警告宏都拉斯不要陷入中國金錢及承諾的陷阱。