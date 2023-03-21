民代批美福大火罰假的 鄭文燦：相關人員不要只會抹黑

行政院副院長鄭文燦今出席全球網路設備大廠思科活動，焦點卻集中在桃園美福倉儲去年發生大火，市府環保局去年對業者開罰600萬元，未料民代近期追查、發現罰款全被撤銷，一毛都不必繳，批評鄭文燦「美福倉儲大火罰假的」。今日鄭文燦在會場火力全開，回批「相關人員不要只會抹黑」。

鄭文燦指出，「我認為火災影響到民眾的生活，就必須負起完全的責任！必須要用最嚴格的標準來裁罰，」他指出，當時就要求環保局依照空氣污染防制法及廢棄物清理法從重裁處美福倉儲，分別開罰500萬元及100萬元罰鍰，「今年1月中央環保署再度撤銷，我想這是雙方認知不同，因為今年1月我已經卸任了，沒有辦法繼續裁罰。」

桃園市蘆竹區美福倉儲去年3月大火，原罰新台幣600萬元但獲撤銷，引起地方民代批評。

美福去年大火燃燒逾大量肉品，附近居民忍受惡臭逾月餘，桃園市政府原先違反廢棄物清理法和空氣汙染防制法開罰，但美福不服，向環保署提出訴願後，獲得撤銷。

媒體報導指出，美福大火公害自救會和地方議員都批評，鄭文燦市府開罰是騙局一場。

鄭文燦辦公室今透過媒體群組指出，美福大火當時，鄭文燦便要求美福必須比照「泰豐輪胎案」賠償標準的2倍，總計賠償1000萬元給附近居民，蘆竹、龜山區公所也在火災後，依照影響程度發放賠償金至家戶。