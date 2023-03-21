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電價漲、停電頻傳 藍委批政策錯誤：監院應查黑手是誰

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨立法院黨團今批評，蔡英文總統不漲電價和不缺電的承諾跳票，台電兩年虧損五千多億，原因就是政府的非核家園能源政策錯誤，呼籲監察院應查清政策問題背後的黑手。圖／國民黨團提供
國民黨立法院黨團今批評，蔡英文總統不漲電價和不缺電的承諾跳票，台電兩年虧損五千多億，原因就是政府的非核家園能源政策錯誤，呼籲監察院應查清政策問題背後的黑手。圖／國民黨團提供

電價將調漲11％，而昨台北、桃園也出現停電。國民黨立法院黨團今批評，蔡英文總統不漲電價和不缺電的承諾跳票，台電兩年虧損五千多億，原因就是政府的非核家園能源政策錯誤，呼籲監察院應查清政策問題背後的黑手。

國民黨團今在立法院舉行記者會。國民黨立委王鴻薇也指出，行政院計畫10年花五千多億強化電網韌性，說要讓未來不會無預警停電，昨「立刻尷尬了」，昨晚台北士林社子約三萬戶無預警停電，桃園也有近三萬戶停電，台電說前者是高壓線路跳脫，後者是變電所故障，但都顯示現在供電極為脆弱。

王鴻薇表示，監察院若要查台電虧損，就應該問蔡英文總統，因為蔡英文總統執意非核家園造成問題，現核電廠相繼除役，但大潭電廠八號機組仍沒法運轉

，且台南88槍案件、雲林賄選案，都跟再生能源有關係。包括政府不漲價、不缺電的承諾跳票，監察院要查就都查清楚，不要打假球。

國民黨立委林思銘表示，蔡政府2016年說不會漲電價，但2018年調漲3％，去年漲8.4 %、今年 11％，更連動民生消費物品，蔡政府「從頭到尾都在騙」三次調漲，還說電價漲民眾不會受影響，事實上是帶動物價、荷包大失血。

林思銘強調，蔡政府非核家園根本是錯的，連美國媒體也認為廢核冒進、缺乏戰略思維，除世界各國把核能納為綠能，面對缺電危機，蔡政府也語焉不詳，沒具體政策，政府2050年禁零排碳目標，許多學肘都認為是遙遙無期。

國民黨立委李德維也批評，蔡政府擁抱非核神主牌，卻到處產生電力影響，不僅影響電價，也沒法保障用電安全跟穩定，還有光電業造成農業衝擊，許多能源醜聞更被質疑官商勾結、賺黑心錢，國民黨團要求監察院負起相關調查責任，給國人真相。

國民黨 蔡英文 電價

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