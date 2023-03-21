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捷克眾議長將訪台 黃偉哲：堅持自由價值、無懼威權打壓

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
台南市長黃偉哲。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲。圖／台南市政府提供

捷克眾議院議長艾達莫娃本周將依原訂計畫出訪台灣，並會面總統蔡英文，台南市長黃偉哲表示，雖然中國大陸表達強烈不滿，但感謝捷克友人堅持自由價值，無懼威權打壓，他非常樂意推動台南與捷克之間的高科技產業合作。

黃偉哲說，台灣與捷克雖然分處歐亞大陸兩邊，但兩國有類似經歷，例如捷克在80年代末的天鵝絨革命促進和平民主轉型，在時間點上台灣也有前總統李登輝的寧靜革命。另外，在中國大陸大舉推動以經濟影響政治的戰略時，捷克與台灣也都曾面臨到龐大壓力，但都仍堅持民主價值。

黃偉哲指出，近來全球局勢強調矽盾、可信賴的自由晶片重要性，台積電目前最先進且投入量產的3奈米廠就位在台南，台南可說是台灣、甚至於全球最重要的高科技產業城市。

黃偉哲表示，根據去年資料，捷克是台灣在歐洲的第4大投資國，其中又以高科技產業成長最顯著，非常歡迎捷克與台南的高科技產業鍊有進一步合作，透過自由晶片，深化民主價值。

捷克 黃偉哲

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