美福大火免罰爭議延燒 桃議員再批鄭文燦為廠商開脫

桃園美福倉儲去年發生大火，市府環保局去年對業者開罰600萬元，罰款卻全被撤銷。行政院副院長鄭文燦辦公室面對批評，今發出聲明批評外界抹黑、放話。對此，國民黨桃園市議員牛煦庭反擊，鄭文燦口中用盡行政手段的裁罰，不過是前市府行政能力低落的遮羞布，也質問鄭文燦現在貴為行政院副院長，是否要對環保署撤銷裁罰的決定提出看法？

鄭文燦辦公室聲明提到，美福倉儲發生火災後，鄭文燦即要求美福必須比照「泰豐輪胎案」賠償標準的2倍，總計賠償1000萬元給附近居民。但牛煦庭表示，所謂1000萬「賠償」其實是睦鄰金，最後換成垃圾袋，被市民痛批毫無誠意；美福至今並未針對公害和鄉親公開道歉，1000萬顯然並非賠償，而是意圖息事寧人的遮羞費，「鄭文燦副院長硬要曲解，意圖為廠商開脫，令人遺憾。」

牛煦庭表示，鄭文燦口中用盡行政手段的裁罰，不過只是鄭文燦市府行政能力低落的遮羞布，他想問，按照法規標準，環保局是否知道當初裁罰有可能遭訴願撤銷？遭到撤銷，是當初裁罰法規就有漏洞可鑽？還是在採證方面不夠積極？

牛煦庭表示，鄭文燦現在貴為行政院副院長，是否要針對環保署訴願撤銷的決定提出看法？這符合人民對政府維護環境品質的期待嗎？如果有新的說法和做法，相信張善政市府絕對會站在人民這邊，為受害鄉親討回公平正義。