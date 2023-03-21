獨／最高法院推薦大法官名單曝光 蔡彩貞、林恆吉出線

蔡英文總統將提名4位新任大法官，司法院大法官提名審薦小組也開始運作，負責審薦事宜。因審、檢、學、辯皆可推薦，司法院日前也發函各級法院請回覆推薦人選，但僅最高法院提出，分別為法官兼審判長蔡彩貞、書記官長林恆吉，皆女性。因司法院也有推薦權，包括司法院秘書長林輝煌也多次被提起，最終司法院會推薦幾人仍未確定。

司法院徵詢各法院意見，並希望3月17日收到回覆，不過期限屆至，僅最高法院回覆。

蔡彩貞為台大法律系學士、台大財務金融研究所碩士，司法官班21期結業，曾任士林地方法院院長、司法院刑事廳廳長等職。她今年也接任女法官協會理事長，期許透過女法官協會的力量，提升女法官專業學養、關心女法官工作環境，並善盡女法官協會關懷社會宗旨。

林恆吉為台大法律學系學士、東吳大學法律學院碩士在職專班科技法律組，司法官班31期結業，曾任台灣高等法院庭長、最高法院法官、刑事副發言人。她在台北地院任職時，個性耿直，辦起案來很嚴謹。在最高法院擔任發言工作期間，林恆吉稱職扮演發言人角色，詳細對外說明矚目判決、裁定的理由，發揮司法與社會對話重要橋梁。林恆吉是首度被推薦為大法官人選。

依程序，司法院在彙集各級法院的推薦人選後，排除不符合消極資格者，再將名單送出。因司法院也有推薦權，司法院也可從未被推薦的法官中擇優推薦，過去被視為「改革派」的秘書長林輝煌在此波提名中也不斷為法界人士提及。林由雲林地院法官直接接任新北地院院長，接著調升秘書長，也引發話題；另名南部法院的女院長名字也在此次常被憶起，法界反應卻是「憂喜參半」。

除了司法院外，可提出大法官人選建議名單的還包括中華法學會、法官協會、女法官協會，將在3月26日前提出人選。蔡彩貞曾獲中華法學會多次推薦，目前各協會、學會的人選仍未出爐。

不過，大法官最終由哪些人出線？是否有名單外的黑馬，目前仍無從判斷。現任大法官15人，2015年10月1日就任的4位大法官黃虹霞、吳陳鐶、蔡明誠、林俊益，今年9月30日任期屆滿，4人也分別代表辯、檢、學、審。