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捷克眾議長艾達莫娃將訪台 台捷互設處來規模最大訪團

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
捷克眾議院議長艾達莫娃。 (Getty Images)
捷克眾議院議長艾達莫娃。 (Getty Images)

捷克眾議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）25日訪台，訪問團成員160多人，包括國會議員、跨部會官員、產學研、媒體等，艾達莫娃將晉見總統蔡英文，拜會立法院長游錫堃、行政院長陳建仁等人，並接受游院長與外交部長吳釗燮款宴。

外交部今天表示，艾達莫娃將應邀赴立法院全會發表演說、出席第18屆台捷經濟合作會議、淨零城市論壇、Czech Hub開幕式、哈維爾攝影展，並在國立台灣大學發表演說。此外，艾達莫娃也將見證台捷雙邊簽署各項合作備忘錄及出席訪台記者說明會。

外交部表示，艾達莫娃此行是繼2020年8月參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）訪台後，捷克國會領袖再度率團訪台，也是台捷相互設處以來捷克來訪規模最大的訪團，展現捷克對台灣的強勁支持。

外交部將和經濟部、外貿協會合作，洽詢安排捷克企業界代表B2B貿易洽談會與投資說明會，協助兩國企業拓展商機。外交部指出，台灣與捷克是理念相近夥伴，近期互動也不斷升溫，期望未來雙方在國會、經貿、投資、科技、資安、學術、文化、醫材等各個領域，加強全方位緊密的夥伴關係；盼在既有良好基礎上，繼續深化雙邊在各個領域的合作，共同維護國際民主聯盟的供應鏈韌性。

捷克 外交部 立法院

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