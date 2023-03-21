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時力：內政部漠視租屋黑市問題 電費凍漲看得到吃不到

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
經濟部上周舉行電價費率審議會，決議平均電價調漲11%，並且將在4月1日起開始實施。記者林俊良／攝影
經濟部上周舉行電價費率審議會，決議平均電價調漲11%，並且將在4月1日起開始實施。記者林俊良／攝影

經濟部上周宣布4月電價將調漲，台電聲稱只要房東申請裝設智慧電表，接受節能輔導就能享有不調漲電價的優惠，時代力量發言人余佳蒨今天表示，台電推出的凍漲機制立意良善，但是內政部漠視租屋黑市，導致再度成為看得到、吃不到的補貼政策。

時代力量今天發布新聞稿指出，電價將從4月開始調漲，未來民生用電每月超過700度，費用將調漲3%；如果超過1000度則調漲10%，引發租屋族憂慮，台電聲稱只要房東申請裝設智慧電表，並且接受節能輔導，就能享有不調漲電價的優惠。

余佳蒨指出，台電推出的租屋電費凍漲機制是建立在房東「願意且主動申請」的前提下，廣大租屋族才能夠享有電費凍漲優惠，本來是立意良善的政策，但是內政部漠視租屋黑市，再度成為看得到、吃不到的補貼政策。

余佳蒨強調，台灣租屋市場現況就是一片漆黑，但是內政部始終不願意正視租屋黑市事實，時代力量認為，在無法掌握租屋市場的實際樣貌下推出的政策，如同先前的300億租金補貼，或者是現在的租屋電費凍漲方案，都會淪為口惠而不實，連大撒幣都發不到真正需要的人手中。

余佳蒨說，針對租屋市場問題，許多居住正義的倡議團體，包含崔媽媽基金會、巢運及OURs都市改革組織都屢次指出政策盲點，給予實務建言，但是裝睡的人叫不醒，問題和解決方式都已經擺在眼前，睜開眼睛就能看得見，唯一缺的就是改革的決心與魄力。

時代力量 電價 台電

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