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台日執政黨2加2會議觸及CPTPP 日方盼貢獻台海和平

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
台日執政黨2加2會議今天登場，滬中觸及CPTPP議題，日方則表達期盼貢獻台海和平。記者蔡晉宇／攝影
台日執政黨2加2會議今天登場，滬中觸及CPTPP議題，日方則表達期盼貢獻台海和平。記者蔡晉宇／攝影

民進黨與日本自民黨今天舉行「台日外交．防衛政策」意見交流會，這是台日執政黨首次實體2加2會談；參與會談的日本參議員堀井巖、眾議員國場幸之助表示，期待會談能為台海、東亞、印太和平穩定做出貢獻。

我方代表由民進黨立法委員羅致政、郭國文出席。羅致政表示，雖然兩黨各自在黨內有人事調整變化，但對話能持續，也證明這是制度性對話，這3次對話，他應該是唯一3次都參加的人，很高興有更多黨內議員參與，他相信兩國與兩黨會有更多認識。羅也透露，會中觸及到CPTPP進度議題，台日雙方有多個共同關切議題，會中均有交流。

堀井巖表示，正在訪問印度的日本首相岸田文雄發表自由開放的印太新行動計畫，重點包括，重視法治，反對像是俄羅斯對烏克蘭的侵略行為；在氣候變遷、國際衛生、因應假訊息領域加強合作；區域內國家要多層次連結、實現繁榮；重視海上、空域的安全保障，加強地區安全的國際合作。堀井巖認為，國際社會要共同維護台海、東亞、印度太平洋的和平穩定，他也期待能在會談中做出貢獻。

日本 議員 台海

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