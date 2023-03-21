吳釗燮：若為維持邦交付不該付的錢 對不起天對不起地

台灣與宏都拉斯邦誼生變，行政院長陳建仁今天表示，台灣不應該用金錢外交的方式跟中國互相競爭，外交部長吳釗燮則說，如果友邦要錢的數目是台灣不應該付的，「我們為了維持邦交去付這個錢，我對不起天、對不起地，我對不起這個國家，我對不起這些人民」。

陳建仁今天率領相關部會首長赴立法院進行施政報告總質詢，國民黨立委陳以信質詢時質疑，蔡英文總統即將出訪中美洲，前往瓜地馬拉、貝里斯卻跳過宏都拉斯，「宏國覺得不給他們面子，所以乾脆威脅要外交」。

陳建仁回應，總統出訪的行程都有經過很好的研議，而台灣跟宏都拉斯之間的邦交，外交部一向都有很好的了解。

陳以信詢問，副總統賴清德去年參加宏都拉斯總統卡斯楚的就職典禮，當時他說蔡總統交付的任務順利達成，這件事情已經圓滿解決，為何賴清德才掛保證卡斯楚就翻臉，導致台灣跟宏都拉斯的邦交關係出現危機。

陳建仁表示，這是因為時過境遷，「中國對於台灣的邦交國，一向不遺餘力，希望能夠拉攏他們，這是他們一向的政策」。

吳釗燮則說，賴清德去年訪問宏都拉斯的時候，當時剛好是卡斯楚的就職典禮，「我們跟他們談論很多，有關台灣跟宏都拉斯之間的邦交，我們也捐獻很多有關防疫的物資，因此當初兩國的狀況應該是還好」。

吳釗燮說明，有關蔡總統出訪瓜地馬拉跟貝里斯的安排，主要是因為去年已經派出非常高層的副總統訪問宏都拉斯，當時的行程一切都相當完滿，「由於這次行程時間有些限制，因此我們就安排到貝里斯跟瓜地馬拉」。

陳以信指出，蔡總統上任後推動踏實外交，不到7年已經斷交8個國家，現在宏都拉斯的邦誼岌岌可危，甚至傳出巴拉圭的邦交也可能鬆動，請問如果宏都拉斯跟台灣斷交，陳建仁跟吳釗燮要怎麼向國人交代。

陳建仁回覆，如果宏都拉斯受到中國的利誘而跟台灣斷交，「我們會感到相當遺憾」，中國不斷地打壓是事實，政府會盡最大的努力維持現有的邦交國，而台灣跟中國之間絕對不能進行所謂的金錢外交競爭，反觀中國以金錢外交的方式進行拔樁，相信全民自有公評。

陳建仁強調，邦交國固然很重要，但是如果邦交國的維持，需要依靠凱子外交、一帶一路的詐騙方式來進行，「我們為什麼不去追究中國不斷地打壓台灣呢？現在你是要我們做外交凱子嗎？」

吳釗燮也說，「如果有一個友邦跟我們要錢的數目，是我們不應該去付的，然後我們為了維持邦交，我去付這個錢，我對不起天、我對不起地，我對不起這個國家，我對不起這些人民」。