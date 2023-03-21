陳琬惠質疑台鹽涉綠營利益輸送 「賴清德如何拆彈？」受矚

民眾黨立委陳琬惠今天舉行記者會，指國營企業台鹽成立子公司「台鹽綠能」處理綠能工作，其中一席董事為「承暘光電」，而承暘光電蔡姓負責人就是台南88槍擊案的關鍵人，他與前民進黨中執委郭再欽關係密切，雙方也曾有過土地買賣，2020年由台鹽和台泥得標的案子，經分包，最後由蔡男施作，陳琬惠質疑其中有無利益輸送問題。

陳琬惠16日在立法院經濟委員會質詢經濟部長王美花，「一間民間企業怎麼會成為官股子公司的董事？究竟是誰同意此事？」一旁的國營會執行長劉明忠坦承，當時經濟部曾反對，但時任台鹽董事長、民進黨第十九屆中執委陳啟昱卻堅持。

陳琬惠指出，2020年9月台鹽綠能董事會通過承攬台泥嘉謙綠能約14.7億元的「嘉義義竹漁電共生案EPC統包工程」，同年12月臺鹽綠能發包給聯鋌營造公司該案土木工程採購案約3.08億元，最後分包給蔡男的公司承作。

陳琬惠質疑，這樣「左手換右手」的事情，國營事業是否私相授受、利益輸送給蔡男，難道經濟部對問題渾然不覺？還是說當時的中執委比經濟部長還大咖？當天經濟部長王美花允諾，一個月後給陳琬惠辦公室相關報告。

陳琬惠表示，民進黨主席賴清德上任後推出「改革三支箭」，欲大刀闊斧整頓，也針對台南議長涉賄、學倫及黑金問題修訂內規，其道德潔癖在黨內眾所皆知。陳啟昱過去也是民進黨中執委，對於上屆中執委涉入綠能黑幕，「賴主席如何拆彈？」外界都拿放大鏡在看。

陳琬惠重申，她支持能源轉型，拒絕「綠能蟑螂」橫行；現今國營企業輔助政府推動光電政策，原本立意良善，但官股代表卻私相授受、利益輸送，形成臭不可聞的「光電權貴集團」。