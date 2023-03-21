民進黨：侯友宜學朱立倫黑金、馬英九促統 病急亂投醫

民進黨新聞部主任張志豪今天表示，「鏡週刊」報導，新北市長侯友宜正在「補習」兩岸論述，侯為了落跑選總統，找馬英九的兩岸政策幕僚補習兩岸論述，顯然是「病急亂投醫」。先是和國民黨主席朱立倫學完黑金復辟後，接著和馬英九學促統，令人遺憾。

張志豪表示，國政課題千頭萬緒，侯友宜趕緊找馬英九重用的兩岸政策學者惡補兩岸學分，就是在學習如何成為中共促統下的棋子。侯友宜落跑選總統的意圖明確，但侯一再迴避其擔任市長和副市長任內官員涉貪、涉弊問題，昨天又和朱立倫合體，侯友宜此舉根本是跟朱立倫學黑金復辟。

張志豪指出，國政、市政都要靠平時的努力，不是臨時抱佛腳就可以，而且侯還好的不學，學壞的，和馬學促統，和朱學黑金，現在還學落跑選總統，朱立倫擔任新北市長時，就是在新北市最重要的總預算審查時刻落跑選總統，侯友宜即將步上朱立倫的老路，實在離譜。

張志豪呼籲，侯友宜當一天和尚敲一天鐘，遵守承諾、專心市政，先徹底解決市府的涉貪涉弊等黑金問題，好好做事，不要一天到晚補習來惡補國政學分，因為落跑選總統，人民不接受，最後恐怕是死當。