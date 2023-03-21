挨批美福大火「罰假的」鄭文燦辦公室反擊：惡意扣帽子

桃園美福倉儲大火事件滿一周年，市府環保局去年對業者開罰600萬元，民代發現因證據不足、法條引用錯誤，罰款全被撤銷，直呼鄭文燦市府去年開罰都是騙局一場。行政院副院長鄭文燦辦公室今聲明，美福倉儲火災空汙影響居民生活是事實，鄭文燦執政時期是採重罰立場，無須扭曲。部分人士藉此抹黑、放話，證明他們「只會抹黑、不會做事」。

鄭文燦辦公室說明，去年3月，美福倉儲發生火災，造成空汙惡臭影響附近居民幾十天，造成居民生活的不便，鄭文燦當時要求美福必須比照「泰豐輪胎案」賠償標準的2倍，總計賠償1000萬元給附近居民，蘆竹、龜山兩區公所也在火災後，依照影響程度發放賠償金至家戶。鄭文燦並要求環保局依照「空氣汙染防制法」及「廢棄物清理法」從重裁處美福倉儲，分別開罰500萬元及100萬元罰鍰。

鄭辦指出，美福倉儲不服裁罰，向環保署提出訴願，當時環保署訴願會以「並無相關事證足以判定系爭大火係因訴願人管理不當產生自燃行為所致」，於去年8月19日撤銷桃園市政府環保局原處分。鄭文燦要求環保局再研究適用法規，並沒有就此結案輕放美福，同年9月27日依據「消防局火災鑑定書」，補正相關資料，認定電線走火美福倉儲必須負起管理人責任，再度裁罰美福500萬元。

鄭辦表示，美福隨後再度向環保署訴願，而環保署訴願會認為裁罰處分「顯不符合空氣污染防制法第32條第1項第3款『管理不當產生自燃』要件」，於今年1月6日再度撤銷原處分，此時鄭文燦已經卸任，並無權力繼續裁處本案。

鄭辦表示，自始至終，鄭文燦於市長任內，用盡各式行政手段、採取嚴格的標準、裁罰美福並強力要求賠償、改善，所謂「騙局一場」、「一切都是假」等惡意指控，與實際情況完全相反，這是惡意扣帽子。