聽新聞
test
0:00 / 0:00
宏都拉斯斷交近了？藍委：可能在蔡總統出訪時
友邦宏都拉斯與我國邦交不穩，國民黨立委吳斯懷今質詢外交部長吳釗燮時表示，據他宏都拉斯前任部長級的朋友說，「這個斷交是斷定了」，更提醒可能會在蔡英文總統出訪時發生。吳釗燮答詢時則表示，正在努力當中，所有事情都有掌握。
今行政院長陳建仁率官員到立法院備詢。吳斯懷質詢時問到宏都拉斯和巴拉圭和我國邦交狀況。吳釗燮答詢表示，和宏都拉斯正在努力當中，但和巴拉圭相當穩定，今天也有巴拉圭好朋友來訪，關係非常的好。
吳斯懷再問，他有一位宏都拉斯前任部長級的朋友，是陸軍官校畢業，一直有聯絡，四天前聯絡時對方告訴自己，「這個斷交是斷定了」，並提醒可能會是在蔡英文總統出訪時，有臨時斷交的狀況，請問外交部對此有無掌握。
吳釗燮答詢表示，正在努力，「我們所有事情都有掌握」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言