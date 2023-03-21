宏都拉斯斷交近了？藍委：可能在蔡總統出訪時

友邦宏都拉斯與我國邦交不穩，國民黨立委吳斯懷今質詢外交部長吳釗燮時表示，據他宏都拉斯前任部長級的朋友說，「這個斷交是斷定了」，更提醒可能會在蔡英文總統出訪時發生。吳釗燮答詢時則表示，正在努力當中，所有事情都有掌握。

今行政院長陳建仁率官員到立法院備詢。吳斯懷質詢時問到宏都拉斯和巴拉圭和我國邦交狀況。吳釗燮答詢表示，和宏都拉斯正在努力當中，但和巴拉圭相當穩定，今天也有巴拉圭好朋友來訪，關係非常的好。

吳斯懷再問，他有一位宏都拉斯前任部長級的朋友，是陸軍官校畢業，一直有聯絡，四天前聯絡時對方告訴自己，「這個斷交是斷定了」，並提醒可能會是在蔡英文總統出訪時，有臨時斷交的狀況，請問外交部對此有無掌握。

吳釗燮答詢表示，正在努力，「我們所有事情都有掌握」。