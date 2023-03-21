吳秉叡完成初選登記 承諾繼續力促交通相關計畫
民進黨黨內初選20日起開始登記，新北市第四選區（新莊區中平里等75里）立委吳秉叡已於今日完成登記，吳秉叡表示，他會繼續為新莊的鄉親來打拚，也會持續力促五股交流道改善、台65新增匝道等計畫。
吳秉叡表示，他在新莊深耕超過20年，在立法院服務期間，協助解決在地交通壅塞問題，並力促五股交流道改善、台65新增匝道等計畫，讓新莊地區往來周邊地區的交通能更順暢；為學校努力改善教育環境，爭取學校設施設備，包含更新運動場、圖書館設施、遊戲場地坪、增設冷氣、改善廁所等計畫。
吳秉叡表示，為民眾健康爭取增進醫療服務，推動台北醫院等新大樓及設備加快審查；還有為民種解決各項的民生問題，排除環境污染，降低租稅負擔，提高年長者金融消費保護等，為台灣的經濟發展與社會穩定貢獻心力
吳秉叡表示，為民服務是自己一生志業，若有不足，持續改進，若有成績，持續加油，懇請大家支持，為台灣的未來努力向前，誠懇期盼，秉持初心，信賴台灣，未來會更好。
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