快訊

獨／令人意外！挑戰洪孟楷 陳偉杰證實將參加國民黨立委初選

吳秉叡完成初選登記 承諾繼續力促交通相關計畫

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市第四選區（新莊區中平里等75里）立委吳秉叡已於今日完成登記。圖／吳秉叡服務處提供
新北市第四選區（新莊區中平里等75里）立委吳秉叡已於今日完成登記。圖／吳秉叡服務處提供

民進黨黨內初選20日起開始登記，新北市第四選區（新莊區中平里等75里）立委吳秉叡已於今日完成登記，吳秉叡表示，他會繼續為新莊的鄉親來打拚，也會持續力促五股交流道改善、台65新增匝道等計畫。

吳秉叡表示，他在新莊深耕超過20年，在立法院服務期間，協助解決在地交通壅塞問題，並力促五股交流道改善、台65新增匝道等計畫，讓新莊地區往來周邊地區的交通能更順暢；為學校努力改善教育環境，爭取學校設施設備，包含更新運動場、圖書館設施、遊戲場地坪、增設冷氣、改善廁所等計畫。

吳秉叡表示，為民眾健康爭取增進醫療服務，推動台北醫院等新大樓及設備加快審查；還有為民種解決各項的民生問題，排除環境污染，降低租稅負擔，提高年長者金融消費保護等，為台灣的經濟發展與社會穩定貢獻心力

吳秉叡表示，為民服務是自己一生志業，若有不足，持續改進，若有成績，持續加油，懇請大家支持，為台灣的未來努力向前，誠懇期盼，秉持初心，信賴台灣，未來會更好。

新北市第四選區（新莊區中平里等75里）立委吳秉叡已於今日完成登記。圖／吳秉叡服務處提供
新北市第四選區（新莊區中平里等75里）立委吳秉叡已於今日完成登記。圖／吳秉叡服務處提供

吳秉叡 台北醫院

延伸閱讀

金管會兩面向監管虛擬資產

影／新莊刺青師淪詐團幹部 地下匯兌洗6千萬贓款遭逮

新莊貨車下山彎道撞機車失控翻覆 26歲騎士死亡

軍公教調薪有望？主計長朱澤民：應能考慮調整

相關新聞

傳侯友宜4月要辦畢業展選總統 新北市府回應了

外傳新北市政府已準備相關資料，讓新北市長侯友宜在4月份辦理畢業展，宣傳政績，作總統大選的起跑式。新北市府今澄清，新北市議...

疑美論其實是「疑民主黨症」？他從歷史脈絡分析原因

高金素梅在立院質詢行政院長陳建仁時，宣稱美國國務院公布「台灣學人計畫」將讓美國官員能進到台灣政府工作，美國先前推動的「曼斯菲爾德計畫」讓日本經濟低迷三十年，此番言論一出隨即引發輿論界撻伐。顯然地，這位委員想帶起「美國不可信，華府政客基於自身利益，將台灣陷入兵凶戰危險境」的風向，時髦用語稱為「疑美論」。

蔡英文出訪中美洲過境紐約、洛杉磯 29日出發共10天9夜

蔡英文總統將於3月29日出訪中美洲邦交國貝里斯及瓜地馬拉，並過境美國東西岸，展開「民主夥伴共榮之旅」，共計10天9夜。

獨／最高法院推薦大法官名單曝光 蔡彩貞、林恆吉出線

蔡英文總統將提名4位新任大法官，司法院大法官提名審薦小組也開始運作，負責審薦事宜。因審、檢、學、辯皆可推薦，司法院日前發...

台駐宏國大使收斷交文件？ 外交部：迄今仍盡最大努力

宏都拉斯與我國爆發外交危機，近日有外媒報導指出，台灣駐宏都拉斯大使已經收到台宏斷交通知文件，且宏國尚待中國正式通知建交磋...

蔡總統頒授勳章 前白宮國安顧問：美國無任何意圖改變台灣現狀

蔡英文總統今天頒授美國前白宮國家安全顧問歐布萊恩「特種大綬景星勳章」，表彰對台美關係的貢獻。蔡總統說，歐布萊恩過去領導美...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦