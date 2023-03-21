藍委提租屋押金第三方管理 林右昌：制度改革研議中

平均地權條例三讀後，相關子法預計4月完成。民進黨立委王美惠今在立法院質詢時關切相關子法進度，內政部長林右昌答詢表示，目前4個子法已經預告，還有5個即將預告。

內政部代理部長花敬群日前表示，子法會在法案三讀後3、4個月內完成，上半年就可順利施行；且將有日出條款，待子法完成、行政院公告施行日起所簽的預售合約，才禁止換約。

相關子法包括，私法人買售供住宅使用房屋許可辦法、預售屋及新建成屋買賣契約讓與或轉售審核辦法、預售屋買賣契約讓予或轉售之情形公告、實價登錄申報查詢辦法配合修正解約必須也要實價登錄申報、檢舉獎金制度等。

行政院長陳建仁今上午率內閣成員赴立法院備詢。林右昌在答覆王美惠質詢時表示，立法院通過平均地權條例後，最重要的效果已經產生，整體預售屋成交量已經大幅萎縮，剩下35%至40%。目前4個子法已經預告，還有5個即將預告。

此外，國民黨立委吳怡玎質詢時質疑，內政部針對三百億擴大租金補貼申請，放寬為免附房東身分證字號，恐有詐騙、假租約疑慮，內政部要如何查核？

林右昌表示，必須有相當租屋事實，內政部的用意是希望能解決租屋者申請時的困難。吳怡玎認為，租屋黑市現象主因是房東不想繳稅，她具體建議提高公益出租人免稅額、放寬其認定，租屋所得分離課稅，讓更多房東願意公開租屋事實。

吳怡玎也說，現行租屋押金多半為2個月租金，其實是不小的數字，押租金返還也時常引發糾紛，建議內政部設立第三方押金管理，由公正第三方保管，到時解除租約有糾紛，由第三方決定如何退還，讓房客有動力公開租屋事實。

林右昌表示，租屋市場過去並不完善，租賃工會、相關服務和從業人員在這6年間才開始慢慢建立機制，租屋才有辦法逐步到位。吳怡玎的相關意見對整體制度有幫助，他們會來注意。

他也說，這些制度面的改革目前都在研議中，未來幾個月會陸續推出。而不需要房東身分證字號，只是300億租金補貼方案，讓房客申請更便利的措施。