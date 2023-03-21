數位新南向論壇登場 賴清德：醫院先行拓數位醫療國力

副總統賴清德今天在大肚山產業數位新南向論壇致詞說，政府推動精準健康醫療戰略核心產業，他非常期待醫界、科技界和產業界合作，往智慧醫療邁進。透過大醫院到國外蓋醫院，「醫院先行」，帶動台灣醫療相關產業進入。立足台灣，應開拓我們的數位醫療國力，對台灣國力提升有很大幫助。

由財訊雙周刊與大肚山產創基金會共同舉辦的「大肚山產業數位新南向論壇」今天上午9時35分在台中登場，主題為智慧醫療前進海外新市場，並分優勢醫材供應鏈、遠距醫療、醫衛整合整廠輸出海外等三場次探討。

總統府祕書長、大肚山產創基金會榮譽董事長林佳龍說，他在台中市長、交通部長任內，響應「5+2產業創新政策」、「六大核心戰略產業」，發展智慧產業，推動大肚山產創基金會，後獲聘數位新南向無任所大使，推動深化版新南向政策。

林佳龍指出，後疫情時代加速深化「數位新南向」，今盼藉由這場論壇，再升級推動智慧醫療，加速醫衛整合，拓展海外版圖。今邀請清德到場，賴為總統候選人，做為智慧島嶼，對於未來四年至八年政策，他充滿期待。

賴清德說，林佳龍看到產業的需要，號召產業領袖，共同成立大肚山產創基金會，解決產創發展需求，也解決人才培育等問題，帶領團隊擴增台灣的數位國力。

賴清德指出，在疫情衝擊下，醫療緊密與科技結合，朝智慧醫療發展。他舉例，五G時代解決過去為人被詬病的就醫「三長兩短」，掛號時間「長」、候診時間「長」、領藥等候「長」，以及醫師看診時間「短」、醫病溝通「短」。

他說明，人工智慧和大數據分析可提供更精準的診斷，再加物聯網，嘉惠病患，這也是政府推動精準健康醫療戰略核心產業的原因，身為醫界一分子，他非常期待醫界、科技界和產業界共同合作，往智慧醫療邁進。