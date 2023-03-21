影／台日防衛對話 日議員呼籲全球共同維護台海和平

民進黨與日本自民黨上午舉辦「台日外交 防衛政策」意見交流會，民進黨立委羅致政、郭國文與日本自民黨參議員堀井巖、眾議員國場幸之助一同參與此次台日執政黨首次的實體「2+2會談」。堀井巖呼籲國際社會，共同維護台海及印太平洋地區的和平穩定。

堀井巖在致詞中提到，昨天正在印度訪問的日本首相岸田文雄發表了日本外交的基本政策，就是有關自由開放印度太平洋戰略的新構想，這個構想有四個重點：第一、這些地區法治很重要，像俄羅斯侵略烏克蘭，用實力片面改變現狀的事情，必須表達反對的立場。第二、這些地區合作的領域包括氣候變遷、新冠疫情和防範假訊息等三部份，尤其假訊息已經對各國造成某種程度的影響，這些合作尤其重要。第三、不管是哪個國家或地區都應該要連結起來，如果只是國與國單單雙方之間的連結，這樣是無法生存的，要實現繁榮願景，各國之間就必須相互連結。第四是安全保障，日本之前比較重視海上的安全保障，今後也將重視空域，在這方面，日本要加強地區的國際合作。