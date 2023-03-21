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最新民調／國民黨政黨支持度崩盤 一個月掉9.2個百分點

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣民意基金會民調顯示，國民黨政黨支持度崩盤，一個月跌掉9.2個百分點。圖／台灣民意基金會提供
台灣民意基金會民調顯示，國民黨政黨支持度崩盤，一個月跌掉9.2個百分點。圖／台灣民意基金會提供

台灣民意基金會今天公布最新民調指出，關於政黨支持度，28.8%民主進步黨，17.9%中國國民黨，15%台灣民眾黨，4.4%時代力量，3.9% 台灣基進，2.1%其他政黨合計，25.2%沒特別支持哪一個政黨，2.6%不知道。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，和上個月相比，3月政黨支持的最大亮點，是國民黨重挫 9.2 個百分點，以及兩小黨的回魂。政黨支持傾向呈現國民黨崩盤，其他政黨都有不同程度上揚的現象，很不尋常。

游盈隆指出，國民黨2月支持度旱地拔蔥躍升5.6個百分 點，到達27.1%，創下2019年10月以來的最高紀錄，也是2019年7月以來第二次超越民進黨，成為第一大黨；好景不常，這樣的稀有榮景只維持一個月，就被打回原形。

游盈隆說，國民黨認同經歷三個月掉8.5個百分點，支持度一個月就掉9.2個百分點，形同流失近180萬支持者，可見過去一個月是關鍵，究竟發生了什麼事，需深切反省檢討。

國民黨 游盈隆 時代力量

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