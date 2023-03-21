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陳以信批昔為參加世衛接受中國台灣 陳建仁：斷章取義

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
行政院長陳建仁（右）、陸委會主委上午到立法院進行施政總質詢，針對前總統馬英九規畫赴中國大陸祭祖，希望馬英九能夠表達台灣自由民主價值，陸委會主委邱太三（左）說，兩岸政策維持一貫，希望交流能以對等、尊嚴為前提，馬英九是過去總統，不希望被矮化，也不希望被利用來統戰。記者曾吉松／攝影
行政院長陳建仁（右）、陸委會主委上午到立法院進行施政總質詢，針對前總統馬英九規畫赴中國大陸祭祖，希望馬英九能夠表達台灣自由民主價值，陸委會主委邱太三（左）說，兩岸政策維持一貫，希望交流能以對等、尊嚴為前提，馬英九是過去總統，不希望被矮化，也不希望被利用來統戰。記者曾吉松／攝影

行政院長陳建仁表示，前總統馬英九回鄉掃墓，是人之常情，站在行政院立場，沒有什麼疑慮，希望馬英九向對方表達對台灣對等尊重，向大陸學子說明台灣自由民主多元開放，保障人權的普世價值。

陳建仁是在立法院院會答覆國民黨立委陳以信質詢時，作了以上的表示。陳以信說，陳建仁答覆總質詢時曾經提到，兩岸和平是政府努力目標，期待漸進有序兩岸交流，馬英九這次大陸行是否是健康有序的交流。

陳建仁指出，兩岸間有這樣交流是有序交流，疫情已經過了，當然是健康交流。對於馬英九赴陸交流是好事或壞事，陳建仁沒有正面回答，他表示這是個人選擇，相信馬英九會尊重國家尊嚴跟國民情感，政府對於馬英九赴陸掃墓行程，會全力維持行程平安順利，對每個人行為給予祝福，好事壞事自有公評。

陸委會主委邱太三說，兩岸政策維持一貫，希望交流能以對等、尊嚴為前提，馬英九是卸任總統，不希望被矮化，也不希望被利用來統戰。

陳以信表示，2003年SARS期間，陳建仁擔任衛生署長，針對台灣能否參加吉隆坡國際研討論時說過，就算是以中國台灣省稱呼，台灣都應該參加。2009年台灣以觀察員身分參加世衛大會，陳建仁以學者身分與會，當時稱中華台北雖不滿意但可以接受，為什麼馬英九去大陸交流，政府認為影響社會觀感，陳建仁是不是換位置換腦袋。

陳建仁說，這是斷章取義的說法，當時是為了要參加世界衛生大會的說法，現在時空環境改變，兩岸間形勢相當嚴峻，新冠肺炎疫情資訊不像過往公開透明，情況不一樣，不該這樣斷章取義。

馬英九 陳建仁 陳以信

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