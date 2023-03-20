快訊

繁星推薦1到7類放榜！錄取率62.71％ 缺額人數文化最多、台大有10名

全台有感！9:45花東規模5.3地震 花蓮震度4級

大學繁星推薦上午9時公布 查詢網址看這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美台關係工作小組主席歐布萊恩訪台 蔡總統明頒授勛章

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
前白宮國家安全顧問歐布萊恩訪台。 (路透)
前白宮國家安全顧問歐布萊恩訪台。 (路透)

美國前白宮國安顧問主席歐布萊恩（Amb. Robert O'Brien）今天以全球台灣研究中心（GTI）「美台關係工作小組」主席身份，率領智庫團抵達台灣訪問，將在台灣停留五天，24日離開台灣。明天下午兩點，蔡英文總統將也頒授「特種大綬景星勳章」給歐布萊恩。

外交部今天發布24日採訪通知，表示歐布萊恩一行人離台前，會在台北君悅酒店舉行「全球台灣研究中心（GTI）『美台關係工作小組』訪問團記者會」，記者會當天下午四點開始，屆時由外交部發言人劉永健主持。

歐布萊恩近期受訪時表示，除了中國國家主席習近平與中共，沒有人想毀掉或入侵台灣，美國會致力於確保台灣自由民主，任何指控美國將摧毀或攻擊台灣的說法都是中共宣傳的假消息。

歐布萊恩近期受訪時表示，台灣在晶片與半導體產業的發展令全球欣羨，北京不是試圖「與台積電競爭」，而是企圖「以入侵台灣的方式接管」，若北京犯台，勢必會遭到國際大規模抵制。

歐布萊恩認為，中國很難在不破壞基礎設施的情況下拿下台灣；他在訪問中強調，美國會和台灣一樣，致力阻止中國入侵，也會讓中國意識到攻打台灣十分困難，也不該嘗試。

美國 北京 外交部

延伸閱讀

蔡總統：祝福英國順利加入CPTPP 也盼支持台灣入會案

馬英九將訪陸 藍黨團：符合蔡總統健康有序兩岸交流

【重磅快評】馬英九登陸蔡英文訪美 雙英較勁演繹「中華民國」

蔡總統參訪口罩國家隊 允提供預算助疫後轉型

相關新聞

最新民調／國民黨政黨支持度崩盤 一個月掉9.2個百分點

台灣民意基金會今天公布最新民調指出，關於政黨支持度，28.8%民主進步黨，17.9%中國國民黨，15%台灣民眾黨，4.4...

陳以信批昔為參加世衛接受中國台灣 陳建仁：斷章取義

行政院長陳建仁表示，前總統馬英九回鄉掃墓，是人之常情，站在行政院立場，沒有什麼疑慮，希望馬英九向對方表達對台灣對等尊重，...

【即時短評】市長敗選、立委棄選 蔡適應想先蹲後跳？

基隆市立委蔡適應參選基隆市長嘗敗績，對手緊咬學倫案、黑金爭議，選後仍難止血。母校通知博士學位不予撤銷，幕僚認為是再戰契機...

【專家之眼】兩岸交流絡繹於途 台灣的謀略

最近一連串台灣團體大爆發式的與對岸交流訪問，但部分輿論風向卻瞧低了交流意義、深化被統戰的緊張。這不僅折射出觀察者的眼界水...

習近平同意邀請？馬英九過年前已敲定訪陸 國台辦新聞稿藏玄機

前總統馬英九將於月底將訪陸祭祖，蔡英文總統也將出訪友邦過境美國，雙英出訪大拚場，民進黨質疑馬辦刻意安排，馬英九基金會執行長蕭旭岑否認。據了解，蕭旭岑在今年農曆過年前銜命赴北京和對岸溝通，中共總書記習近平對馬英九訪陸表達歡迎，雙方事先達成高度默契。而一位資深國民黨大陸專家分析，國台辦新聞稿指出的「大陸方面」歡迎馬英九，其實蘊含玄機...

遍地烽火的反誠信條款 燒得賴清德金身落漆

民進黨立委初選昨（20日）起領表登記，這不只挑戰候選人的實力，更是對身兼民進黨黨主席的副總統賴清德領導威信的試金石。昨天雙北都有現任議員登記挑戰立委，挑戰賴清德一手主導的誠信條款，巧的是，背後都有英系的身影。落跑紀錄豐富的賴清德當初高舉道德大纛推動誠信條款，就已引來嘲諷四起，如今黨內「反誠信條款」遍地烽火，恐怕也會燒得台獨金孫的金身斑駁脫落。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦