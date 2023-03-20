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美台關係工作小組主席歐布萊恩訪台 蔡總統明頒授勛章
美國前白宮國安顧問主席歐布萊恩（Amb. Robert O'Brien）今天以全球台灣研究中心（GTI）「美台關係工作小組」主席身份，率領智庫團抵達台灣訪問，將在台灣停留五天，24日離開台灣。明天下午兩點，蔡英文總統將也頒授「特種大綬景星勳章」給歐布萊恩。
外交部今天發布24日採訪通知，表示歐布萊恩一行人離台前，會在台北君悅酒店舉行「全球台灣研究中心（GTI）『美台關係工作小組』訪問團記者會」，記者會當天下午四點開始，屆時由外交部發言人劉永健主持。
歐布萊恩近期受訪時表示，除了中國國家主席習近平與中共，沒有人想毀掉或入侵台灣，美國會致力於確保台灣自由民主，任何指控美國將摧毀或攻擊台灣的說法都是中共宣傳的假消息。
歐布萊恩近期受訪時表示，台灣在晶片與半導體產業的發展令全球欣羨，北京不是試圖「與台積電競爭」，而是企圖「以入侵台灣的方式接管」，若北京犯台，勢必會遭到國際大規模抵制。
歐布萊恩認為，中國很難在不破壞基礎設施的情況下拿下台灣；他在訪問中強調，美國會和台灣一樣，致力阻止中國入侵，也會讓中國意識到攻打台灣十分困難，也不該嘗試。
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