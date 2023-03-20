外交部謝眾友邦公開挺台 強調與宏國溝通「從未間斷」

宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）15日在推特發文，宣布將與中國發展正式關係，外交部今夜發布新聞稿，指消息一出後，有多個友邦政府公開表達對台灣的支持，重申與我國邦誼穩固；外交部感謝友邦政府在此重要時刻積極發聲挺台，並再次強調「我國與宏國政府的溝通從未間斷」。

外交部指出，瓜地馬拉政府15日發布新聞稿表達對台灣的支持，強調台灣擁有民主價值觀，「是與瓜國相互尊重的獨立國家」；16日貝里斯外交部也宣布繼續承認台灣是主權獨立的國家，兩國將努力在共同價值、尊重法治、民主和人權以及自決的基礎上，強化友好的雙邊關係。

外交部新聞稿指出，18日巴拉圭外交部推文，重申與中華民國（台灣）65年來的友誼與合作承諾，將繼續加強各個領域的雙邊關係，以謀求台巴兩國的進步和福祉；聖克里斯多福及尼維斯政府也致電我國駐使，表達堅定維繫兩國邦誼的立場。

外交部指出，本月13日到17日聖露西亞外長包提斯（Alva R. Baptiste)訪台期間，多次代表露國總理皮耶（Philip J. Pierre）重申深化與我國邦誼的立場；17日聖文森駐台大使柏安卓（Andrea Bowman）在外交部春宴上，也代表使節團致詞時也重申對我國的支持。