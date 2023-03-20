綠委提修法放寬老農津貼標準 外界疑「逢選舉就加碼」

國內物價、房價不斷上漲，老農津貼排富條款卻未「與時俱進」，民進黨多位立委今天在立法院舉行記者會說明修法草案，認為應放寬老農津貼排富標準；但此舉遭外界質疑，執政黨「每逢選舉必加碼」。

民眾黨立委陳琬惠今天受訪時表示，每到選舉執政黨就想透過放寬，或加值老農津貼來做為政績，實質上都是為了選舉利益，忽略財政紀律與發放公平性。

陳琬惠指出，台灣目前農業勞動人口不到55萬，每月有70萬人領老農津貼，排富條款通過之後仍有62萬人領老農津貼，每月支付新臺幣40多億元，「農民身分認定過於寬鬆」。

陳琬惠認為，「老年農民福利津貼暫行條例」依舊是暫行條例，而非正式法規，若要鼓勵農產業發展，更應思考人才培養、食物價格收購正常化、提高農產品通路等等，不能僅僅是發放津貼。

民眾黨立委邱臣遠表示，民進黨立委在此時喊修法，凸顯出他們的危機感，民進黨過去黨意凌駕民意、疏於監督政府，現在感受到危機才講真話，進而想要調升老農津貼排富條款，不禁令人質疑，是否又是選舉考量下的政策買票？

邱臣遠支持老農津貼排富基準放寬，但認為政府不該只考量個案，要因應通膨高價現況做全盤考量，評估將相關社福措施進行一次調整。