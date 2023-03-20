快訊

士林、北投晚間近3萬戶停電 台電揭原因...民怨：要漲價又停電？

周三熱飆35度！北台灣「這天」起又驟降10度 南部山區可能下雨

王世堅登記初選違「誠信條款」？ 何志偉：誠信是做人基本標準

綠委提修法放寬老農津貼標準 外界疑「逢選舉就加碼」

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
多位民進黨立委今天在立法院舉行「修正過時條款，放寬老農津貼排富標準」記者會，說明修法草案；引發外界質疑，執政黨「遇選舉就加碼」。 圖／聯合報系資料照
多位民進黨立委今天在立法院舉行「修正過時條款，放寬老農津貼排富標準」記者會，說明修法草案；引發外界質疑，執政黨「遇選舉就加碼」。 圖／聯合報系資料照

國內物價、房價不斷上漲，老農津貼排富條款卻未「與時俱進」，民進黨多位立委今天在立法院舉行記者會說明修法草案，認為應放寬老農津貼排富標準；但此舉遭外界質疑，執政黨「每逢選舉必加碼」。

民眾黨立委陳琬惠今天受訪時表示，每到選舉執政黨就想透過放寬，或加值老農津貼來做為政績，實質上都是為了選舉利益，忽略財政紀律與發放公平性。

陳琬惠指出，台灣目前農業勞動人口不到55萬，每月有70萬人領老農津貼，排富條款通過之後仍有62萬人領老農津貼，每月支付新臺幣40多億元，「農民身分認定過於寬鬆」。

陳琬惠認為，「老年農民福利津貼暫行條例」依舊是暫行條例，而非正式法規，若要鼓勵農產業發展，更應思考人才培養、食物價格收購正常化、提高農產品通路等等，不能僅僅是發放津貼。

民眾黨立委邱臣遠表示，民進黨立委在此時喊修法，凸顯出他們的危機感，民進黨過去黨意凌駕民意、疏於監督政府，現在感受到危機才講真話，進而想要調升老農津貼排富條款，不禁令人質疑，是否又是選舉考量下的政策買票？

邱臣遠支持老農津貼排富基準放寬，但認為政府不該只考量個案，要因應通膨高價現況做全盤考量，評估將相關社福措施進行一次調整。

老農津貼 陳琬惠

延伸閱讀

農委會專案進口雞蛋解蛋荒 綠委要求調降關稅至今年底

彭佳芸宣布參選三重立委 盼黨內對手公平競爭

【即時短評】民進黨蔡適應棄選立委 不得不為的選擇

民進黨立委初選起跑 陳其邁：高雄選區相對單純

相關新聞

蔡適應博士保住了 台北大學：7月31日前補正論文

民進黨立委蔡適應今天宣布不參選2024年立委連任，去年捲入論文抄襲，蔡今說，北大學審定委員會已受理他的申訴，並決議保留他...

綠委提修法放寬老農津貼標準 外界疑「逢選舉就加碼」

國內物價、房價不斷上漲，老農津貼排富條款卻未「與時俱進」，民進黨多位立委今天在立法院舉行記者會說明修法草案，認為應放寬老...

4學者發表反戰聲明：中國想併吞台灣，美國想犧牲台灣

陽明交通大學退休教授傅大為、政大退休兼任教授郭力昕、政大教授馮建三、中研院研究員盧倩儀等學者成立「台灣反戰聲明工作小組」...

AIT前理事主席卜睿哲訪台 憂美積極助台恐激怒北京報復台灣

美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲（Richard C. Bush）訪台，今天在遠見天下文化事業群舉辦的論壇發表演說...

AIT前理事主席卜睿哲：台灣能源政策分歧 恐致環境惡化

美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲（Richard C. Bush）今天出席遠見天下文化事業群舉辦的論壇，他提醒，台...

蔡總統：祝福英國順利加入CPTPP 也盼支持台灣入會案

台英國會小組主席史都華（Bob Stewart MP）率領跨黨派6位下議員訪台，蔡英文總統今天下午在總統府接見。蔡總統表...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦