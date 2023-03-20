馬英九訪中引反彈？ 蕭旭岑：緩解兩岸緊張

「綠營不要再抹紅了！」前總統馬英九預計27日訪陸祭祖，馬英九基金會執行長蕭旭岑接受專訪時強調，馬英九祭祖行程早就確定在清明節，沒刻意跟總統蔡英文訪美對壘的政治意圖。他透露，此行藍營基本都表達支持，主席朱立倫態度也很正面，希望藉兩岸年輕人交流，帶來緩和兩岸緊張局勢的成果。

馬英九此行預計訪問南京、武漢、長沙、重慶、上海等城市，並帶領30位青年學子，參訪辛亥革命、抗日戰爭等歷史遺跡，訪問湖北武漢大學、湖南大學及上海復旦大學，進行學生交流。這次隨行成員除了蕭旭岑，還有國民黨前秘書長曾永權、馬英九辦公室主任王光慈、政大教授廖元豪等人。

並非劍指蔡英文訪美

問：針對馬英九拍板前往中國祭祖，可以說一下來龍去脈嗎？



蕭旭岑：馬前總統卸任後，大陸一直對他都有邀請，但因為出境管制年限從三年延長到五年，之後又遇到疫情一直都沒有成行。最近中國大陸解封疫情，再加上馬前總統也七十幾歲了，有意返鄉祭祖，因此馬英九基金會就幫他安排此行。

祭祖本來就在清明節期間，民進黨說我們故意跟蔡英文訪美對壘，其實沒有這回事。這次赴大陸祭祖的行程是在農曆年前敲定的，因為清明節本來就是祭祖的節日，時間點沒有任何政治性的操作或意圖。

問：所以你認為只是湊巧，沒有特別的安排這時間？



蕭旭岑：祭祖就是清明節，沒有什麼湊巧，蔡政府訪美是在我們後面安排的，說湊巧也是他們湊巧，不是我們湊巧。

綠營不要只會抹紅

問：馬英九去大陸祭祖還是對民進黨造成不少衝擊，你覺得呢？



蕭旭岑：此行定調是返鄉祭祖，還會帶著學生前往文化交流，目前國民黨內部反應都算是正面，沒有聽到反對聲浪，而且馬英九此行不會到北京，就幾乎沒有政治意味。如果就人道、中華文化與學生交流層面考量，民進黨政府應該也不會反對才是。

因為目前執政黨也正在擴大交流，馬前總統以一介平民的身分，帶著學生前往交流，也符合執政黨兩岸交流的目標。

問：表面上是這樣說，但民進黨心裡肯定不是滋味，會不會擔憂民進黨發動攻勢抹紅馬英九？



蕭旭岑：民進黨心裡不是滋味的話，就表示心裡有鬼，難道之前講的都是假交流？如果民進黨真的抹紅馬英九，或放任這種言論發酵，最後吃虧的肯定還是民進黨。

問：為什麼？



因為民進黨如果祭出抹紅攻勢的話，就恰好印證了執政黨無能處理兩岸交流。如果民進黨有能力的話，就親自去跟對岸談話，降低兩岸的緊張關係，何必需要在野黨去做這件事情？

馬英九現在以一介平民的身分，站在保護台灣的立場，帶著青年去互相認識，彼此降低敵意，對兩岸絕對都是正面的。如果民進黨有更好的方法，歡迎拿出來，不要一味抹紅別人。

交流緩解兩岸緊張

問：不只民進黨，台灣老百姓會不會也有點緊張，馬英九此行雖然定調是掃墓祭親，但如果北京當局高層意圖碰面，馬前總統能拒絕嗎？



蕭旭岑：我們沒有去北京，所以沒有這個安排，且北京當局主動找馬英九對談的可能性不高，另一方面，比起蔡英文執政的緊張狀況，馬前總統帶學生去中國交流，緩和兩岸劍拔弩張的氣氛，應該是老百姓更樂見的狀況。

兩岸持續有交流接觸，總比民進黨政府互相叫囂的狀況好。我覺得我們是站在老百姓的立場出發，幫老百姓想，就會想讓他們安居樂業；不幫老百姓想，就會讓台灣局勢變得更加緊張。

問：所以您認為前總統馬英九此行應該有「降低緊張」的效果？



蕭旭岑：兩岸最嚴重的問題不是兩岸政府的對壘，因為蔡英文政府上台之後，兩岸就已經中斷交流。問題在於兩岸人民的敵意高漲，如民進黨政府持續「去中化」，都導致兩岸仇恨的意識逐漸增強，一發不可收拾，「解鈴還需繫鈴人」，重點還是在降低兩岸人民之間的敵意。

所以馬前總統這次帶學生去交流，到中國實地走訪，讓中國人看到台灣人並非對中國充滿敵意與緊張，有助於降低兩岸的緊張關係，恐怕比買武器備戰的效果要好。

受到陸方歡迎

問：馬英九此行有受到陸方的歡迎嗎？



蕭旭岑：國台辦有發表聲明歡迎馬前總統前往。我也有與中國官方有溝通，他們表達會尊重並禮遇馬總統。

問：外界傳出，馬英九是受到中國邀請？實際狀況如何？



蕭旭岑：掃墓是家事，也是馬前總統希望的，雖然中國有很多方面希望馬英九去，但是掃墓這件事情應該由馬英九自己提出來，所以具體狀況是，我們表達想去中國掃墓祭祖，中國方面也相當歡迎。

朱主席首肯獻祝福

問：馬英九此次前往中國，對台灣老百姓會不會有實質的幫助？像是因此中國對台灣農產品的禁令就能解封之類的？



蕭旭岑：我覺得馬英九去要做的事情是無形的，如果此行能夠帶動兩岸人民重新認識彼此，年輕人能敞開心胸交流，所帶出來的外溢效益與無形的效果，將會比農產品開放來得更有幫助。

因為我們已經是在野黨，又是一介平民，只能從民間出發，帶著學生前往交流，把發生衝突的可能性降到最低，也是馬英九此行很深的期望。如果能展現台灣人民的善意，中國勢必也會以善意回報。

問：但有人指出馬英九沒有代表性，他如何代表台灣人民？有跟國民黨主席朱立倫溝通過嗎？



蕭旭岑：沒有要代表台灣人民，我們只是一介平民，僅能代表馬英九個人。此次宣布行程前，也已經有跟朱主席溝通過了，朱立倫態度正面，也有獻上祝福。

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