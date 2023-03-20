4學者發表反戰聲明：中國想併吞台灣，美國想犧牲台灣

陽明交通大學退休教授傅大為、政大退休兼任教授郭力昕、政大教授馮建三、中研院研究員盧倩儀等學者成立「台灣反戰聲明工作小組」，今召開「和平、反軍火、要自主、重氣候」記者會，說明「和平、反軍火、要自主、重氣候」四大訴求，目前學界共37人連署支持。有學者提醒，政府官員不讓人民疑美，這反而對台灣很危險，「中國想併吞台灣，美國想犧牲台灣」，沒比較好。

傅大為表示，這次反戰聲明不僅與俄烏戰爭密切相關，也源自去年閱讀杭士基(Noam Chomsky)的著作，而在學界舉辦的公共知識分子座談會、還有傳播學界的批判網路討論，以及對全球暖化的關注。

傅大為說，反戰聲明的重點是呼應歐美反戰活動，強調美國應該停止挑釁俄國與烏克蘭的戰爭，反對美國政府菁英不斷發動戰爭的行為。他認為，台灣要停止膝蓋式地反應中國威脅，避免受美國的牽連，反省惡性循環，走向與各大國等距離外交的新立場。

馮建三指出，俄羅斯的行為是一種愚蠢的犯罪，但這場戰爭後的種種痛苦、和不和平的因素，卻不僅僅來自俄羅斯，西方的另外兩種罪犯也應該被追究。他也提到，美國明確知道北約東擴是俄羅斯領導層所有人的紅線，仍然執意挑釁，在俄入侵前夕，北約有更多更嚴重的東擴及軍事與飛彈部署及大型軍演；英、美兩國也都先後阻止俄烏已經達成的停火協議，進一步激化了兩國的矛盾。

盧倩儀表示，台灣社會存有一個很奇怪的邏輯，那就是威脅只有來自中國大陸；對於政府官員不讓人民疑美，她認為對台灣很危險，因為看不到來自美國的威脅。美國雖然不會併吞台灣，但卻會犧牲台灣，呼籲台灣政府與民眾更理性地看待戰爭風險。

郭力昕指出，反戰聲明激起不同反應，希望透過對話與論辯進行理性討論與思辨，但許多網路言論卻顯示對不同意見者的扣帽言詞與圍剿行動。他強調，這個反戰聲明應該是台灣社會討論此議題的開始，而不是結束，期待更多深入的思考與對話。