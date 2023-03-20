AIT前理事主席卜睿哲：台灣能源政策分歧 恐致環境惡化

美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲（Richard C. Bush）今天出席遠見天下文化事業群舉辦的論壇，他提醒，台灣政治力量的拉扯讓內部無法形成最佳、平衡且持久的政策共識；以能源政策為例，藍綠兩黨始終存在政治分歧，2025年淘汰核電時，台灣的溫室氣體排放水準可能會惡化。

卜睿哲表示，相較於美國，台灣選民對選舉結果接受程度更高，部分政策問題可以順利處理，看似沒有公開的政治衝突，「簡單來說，台灣的民主程序似乎比政策成效更值得讚揚」。他指出，政治介入太深，對制定有利全民的解決方案沒有任何幫助，

卜睿哲說，全球化和貿易自由化同時造成了極大的破壞性，出現了贏家和輸家，也就是所謂的「創造性破壞」（creative destruction）；全球化經濟是動態的，經濟和公司必須始終適應不斷變化的情況；中國大陸無論是國有企業還是民營企業，都變得更具競爭力。

卜睿哲指出，由於中國政府政策的變化，對境外企業來說，經營環境變得更加惡劣，台灣企業必須評估風險，進行調整。

大成長城企業董事長韓家宇指出，對地緣政治和能源議題的關注也是全球趨勢，更是台灣上市櫃公司最關注的問題，如今台灣面臨「五缺」（缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才），這些都需要政策來扶助；且政府應積極加入CPTPP等區域經濟體，保持兩岸溝通關係，給予企業更多貿易機會，而企業本身也需多元發展來分散風險，強化區域供應鏈。