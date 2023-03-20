AIT前理事主席卜睿哲訪台 憂美積極助台恐激怒北京報復台灣
美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲（Richard C. Bush）訪台，今天在遠見天下文化事業群舉辦的論壇發表演說，他指出，台北定義的「國家利益」方式不一定和華府相同，「如果美中關係繼續惡化，台灣不會從中受益。」
卜睿哲指出，兩岸問題不在於選擇接觸或威懾，而是在於如何平衡和整合兩者，「除了一國兩制之外，是否存在一個台灣主流民意可接受的兩岸政治安排？」
卜睿哲憂心，美國政治家在支持和幫助台灣方面的相關作為過於積極的趨勢，恐激怒北京採取報復行動；儘管台灣與美國緊密結盟，但雙方定義的國家利益方式並不一定相同。
對於兩岸關係，卜睿哲歸結兩種政策傾向，第一種是對中國大陸的安撫和接觸，自從2005年以來，這一直是國民黨的首選；第二種是出自恐懼的警惕和威懾，已經是民進黨的首選。
但在卜睿哲看來，問題不在「選擇接觸」或「威懾」，而是在於如何平衡及整合兩者；他認為，美中雙方彼此敵意強烈，美中恐無法避免一戰，而美國兩黨一致的反中共識開始發酵，中國境內的民族主義也正在崛起。
卜睿哲建議，台灣的政治領袖應齊聚，創造一套連貫的政策以應對兩岸關係帶來的挑戰，否則「分裂的台灣社會將使自身國際處境更加脆弱」。
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