蔡總統：祝福英國順利加入CPTPP 也盼支持台灣入會案

台英國會小組主席史都華（Bob Stewart MP）率領跨黨派6位下議員訪台，蔡英文總統今天下午在總統府接見。蔡總統表示，祝福英國順利加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），也希望英國秉持高標準的精神，支持台灣的申請入會案，讓台英能夠持續深化夥伴關係。

蔡總統說，這是國會小組這屆會期第一次訪問台灣，相信將為台英雙方帶來更加緊密的交流，近年來英國國會挺台灣的力量愈來愈大，像是去年2月英國下議院在史都華發起下，舉行台英友誼與合作辯論，去年11月，英國國會的外交委員會也來台灣訪問，展現對台灣的重視。她要特別感謝史都華對台灣的情誼，「各位好朋友對台灣的支持，都讓我們感念在心。」

蔡總統表示，感謝英國從2021年起，多次透過G7（七大工業國組織）等多邊及雙邊平台，重申維護台海和平及穩定的重要性，期待台灣和英國，不論在維護區域和平或各領域的發展上，都能有更多交流合作。

蔡總統說，這些年來，英國是台灣推動離岸風電產業的關鍵夥伴，目前已有超過30家英國業者在台灣設立營運辦公室。相信除了離岸風電產業，台灣和英國在供應鏈的韌性、網路安全、醫療生技產業等領域，也能相輔相成，創造雙贏的發展。她也祝福英國順利加入CPTPP，也希望英國秉持高標準的精神，支持台灣的申請入會案，讓台英能夠持續深化夥伴關係。期盼台灣的人文風情，可以為大家帶來美好的回憶。

隨後史都華致詞時表示，非常感謝蔡總統接待，這次訪團的6位成員，一半是保守黨、一半是工黨，但共同之處是大家都是台灣堅定的友人。台灣和英國還有更多共通之處，英國是在歐洲大陸之外的一個島嶼，台灣也是在亞洲這塊大陸之外的島嶼。台灣的人口大約是英國的一半，但態度、相信的價值相似。

史都華指出，他也意識到，台灣比英國更民主，「經濟學人」公布的民主指數中，英國排名第18、台灣排第10，顯示台灣過去30年來，民主發展蓬勃。台灣在30年內歷經非常大的變化，但英國歷史800年來的變化可能都還不及台灣的變化，因此台灣是世界的民主燈塔、世界的典範。

史都華也說，很高興看到台英之間也有非常深刻的經貿連結，許多台灣人民到英國生活、工作，也有非常多台灣學生到英國讀大學，希望之後能看到愈來愈多英國學生到台灣。最後他表示，感謝蔡總統撥冗接見，2016年來訪時，沒有辦法見到蔡總統，因為當時蔡總統正因颱風侵襲勘災，他也回憶當時在飯店被困了兩天，「今天非常榮幸來到這裡。」