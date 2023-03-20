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老農津貼排富條款超過10年未調整 綠委提修法放寬標準

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立委張宏陸（左起）、黃世杰、郭國文、何欣純、王美惠、鍾佳濱等人上午在立法院召開「修正過時條款 放寬老農津貼排富標準」記者會，在物價不斷上漲的狀況下，呼籲放寬老農津貼排富標準。記者許正宏／攝影
民進黨立委張宏陸（左起）、黃世杰、郭國文、何欣純、王美惠、鍾佳濱等人上午在立法院召開「修正過時條款 放寬老農津貼排富標準」記者會，在物價不斷上漲的狀況下，呼籲放寬老農津貼排富標準。記者許正宏／攝影

民進黨立委郭國文今天說，物價與房價不斷上漲，現行「老年農民福利津貼暫行條例」規範的「排富條款」依舊為2011年立法的門檻，沒有與時俱進，因此他與多位立委提出修法，希望讓排富門檻反應社會經濟現況。

民進黨立委郭國文、王美惠鍾佳濱何欣純黃世杰上午在立法院舉行「修正過時條款，放寬老農津貼排富標準」記者會，共同說明修法草案。

郭國文指出，過去10年以來，物價指數已經從93.58上漲至104.7，成長11%；房價指數則是飆升58%，從79.75上漲至126.33。然而，老農津貼還是依據10年前的房價與物價水準，把門檻設定為「農業外個人所得50萬元」或者是「不動產價值超過500萬元」。

郭國文說，依照目前的房價與物價水準，排富條款應該提升至「農業外個人所得55萬元」或「不動產所得800萬元」，才是符合現狀的排富條款，近年來房價與物價上漲幅度較大，再加上極端氣候對農業的影響，造成農民生活壓力倍增，排富條款不能排除通貨膨脹下的經濟弱勢。

郭國文還說，現行老農津貼為每4年檢討一次，但是近年來每年房價與物價波動幅度大，4年的周期顯然過長，應該要改為2年，而且排富條款的機制應該也有相同「自行檢視」的機制，而非每次都要仰賴修法。

王美惠表示，雖然勞動部在2018年修正排富條款，針對已經在領取老農津貼者，土地及房屋因公告土地增值或房屋標準調高，而土地房屋總值超過500萬元，可以繼續領取老農津貼，但是依然無法解決還未加入領取老農津貼者，因此她贊成修法再放寬排富標準。

王美惠指出，「農民退休儲金」檢討周期為每3年一次，但是「老年農民福利津貼」作為儲金輔助，卻要4年才能檢討，已經無法即時因應通膨及國內外經濟形勢，對於農民老年生活扶助顯有不足，自己後續將針對年限規定提出修正草案，加強保障老年農民。

鍾佳濱表示，追溯現行排富條款的源頭，原始依據是「敬老福利生活津貼暫行條例」在2002年制定時的標準，因此如果回追2002年的物價水準，情況會更加嚴峻，物價指數從81.8上漲至104.07，漲幅高達27.2%。

鍾佳濱強調，近年來排富條款多以所得稅率20%為門檻標準，藉以讓國家資源有效利用、公平分配，他呼籲農委會在提出對案時，應該充分分析其他部會排富條款設算條件，藉以達到國家政策一致化的目的。

何欣純則說，在後疫情與萬物齊漲的時代，許多現行扶助弱勢的法規調整速度跟不上物價波動，導致實質貧困的民眾無法進入社會救助體系，雖然相關扶助弱勢的門檻標準不宜過度放寬，但是常侷限在過於僵化的法規限制，讓實際需要幫助的民眾反而得不到政府的即刻救援。

張宏陸也說，現行的老農津貼在1995年發布實施，其中排富條款的設置是為了確保國家資源妥善分配，然而現今物價與房價指數逐年飆升下，老農津貼的排富條款卻仍然困在2011年，明顯是與現實脫節。

黃世杰強調，老農福利津貼的排富條款還是依照10年前的物價指數計算，顯然需要加以修正以反映目前的社會經濟狀況，並且有效保障老年農民的權益，以落實當初制定該條例的立法精神。

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