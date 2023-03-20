影／黨團幹部交接頻讚朱立倫貢獻 侯友宜：我才能接棒

國民黨新北市議會黨團幹部今交接，「朱侯同台」引關注，市長侯友宜致詞時表示，今天黨主席朱立倫回娘家，大家要抱著感恩的心，感謝歷任首長的貢獻，他及府會才能接棒，未來也要跟多黨派攜手並進，以國家人民的利益及福祉為重最要的方向。

今「朱侯同台」引發關注，朱立倫先致詞時多次特別轉頭稱讚侯友宜，包含是最強母雞及為新北貢獻12年等，侯友宜站在遠處也鞠躬表達謝意；致詞時更是多次提到朱，感謝朱過去的貢獻。兩人相處氣氛融洽，侯除早到議會，迎接朱到場外，兩人在活動結束後也一同步出議會。

侯友宜表示，今天是承接重責大任的交接典禮，剛剛朱立倫對黨團很多嘉勉，其實朱過去擔任八年市長，今天回到娘家，持續關心新北大小事，大家要抱著感恩的心情看來歷任縣市首長，為新北做了很大貢獻，才有今天他帶著團隊及議員繼續接棒，用這樣的態度謝謝別人，也期勉自己做得更好。

侯友宜表示，剛剛朱立倫也講到，歷任書記長要無我無私，全力貢獻給新北市，其實新北就是台灣縮影，有各種族群成長茁壯，有偏鄉、有都市，要做的事情真的還很多，不但要凝聚黨團共同往前走，更能夠要跟無黨聯盟、民進黨、民眾黨攜手並進，以國家人民的利益福祉為最重要的方向，符合人民期待，這才能讓新北成為永續發展的城市。

侯友宜提到，未來在黨團的支持及各黨派的協助底下，新北從歷任縣市首長裡面，不管在軌道建設、整體開發、都市更新、教育文化、經濟產業的發展，已經擘畫2030心願景，以三軸心、六大產業方向，一步步往前走，更有效率展現魄力，帶動新北市的願景，期待議會給滿滿的支持，也期待市府更加把勁，更期待，再下一任接棒的書記長，年輕世代有不一樣的改變革新思維，樂見改變與革新，更樂見看到不一樣的新北，大家要全力攜手同心齊力，每個人都是團隊一份子，每個人都要對國家人民做出最大貢獻。