影／藍新北黨團幹部交接 朱立倫多次肯定侯友宜

國民黨新北市議會黨團今幹部交接，難得「朱侯同台」引發關注，兩人一見面就握手問候，同時也閒話家常，現場氣氛融洽也熱鬧。國民黨主席朱立倫致詞時多次肯定市長侯友宜，同時也強調自己作為黨主席一定要無私無我，但面對是否要徵召侯，則是笑而不答。

朱立倫、侯友宜及各局處首長今都出席幹部交接，引發關注。由於侯先到場接受媒體聯訪，朱隨後到，因此朱到場時侯還特別往門口方向走去迎接，雙方都遠遠就伸出手示意要握手，隨即開心握手，侯還向朱介紹在場議員及局長「這都你老朋友了啦」，氣氛看似融洽。

由於今難得朱侯同台，引發眾多關注，媒體數量擠爆議會大廳，侯友宜趕緊笑稱今天比第一屆市長任期到市議會交接時人數還多很多，大家就是要來恭喜新任黨團書記長廖先翔的。此外，典禮結束後，朱侯兩人也一同步出市議會，沿路有媒體對朱喊話「要不要談談徵召，侯市長就在旁邊欸」，朱笑而不答。

朱立倫活動致詞時表示，今天到黨團幹部交接，看到新世代的活力，尤其新北市是台灣縮影，今天的市政建設成果都是市府大家一起努力的成果；朱同時也將頭轉向侯友宜表示，侯是最好的市長，也是國民黨最強母雞，過去12年多為新北貢獻，讓新北越來越好，讓台灣最大的都市變成最好的城市，包含對長輩幼兒的照顧，以及公共工程順利進行，每一項領先全台灣的公共政策能夠推動。

朱立倫表示，國民黨團是跟所有民眾站在一起，大家一定要堅持黨最重要的宗旨，讓民眾過好日子、為人民拚好日子，這是最重要的，這就是國民黨永遠最重要的目標，所有成員都要秉持這樣的目標「跟著侯市長一起拚」，把新北市從最好的城市變成影響全台灣每個城市，更要最好典範，這是大家共同的目標。

朱立倫提到，自己到各地議會黨團交接，都是強調黨團幹部、黨部主委到黨主席，尤其自己擔任主席，永遠都要時刻記住無私無我，永遠要記住放下自我，要以大我為重，成就整個大局與大我，讓全黨更好，讓台灣更好，這是他堅持的目標。

朱立倫強調，所以作為黨的負責人，有責任他扛，有光榮則是全黨，要拜託所有幹部秉持這樣的決心，把榮耀歸給新北市民，把成就給每一位黨團成員，黨團幹部就會成為最好幹部；放下自我、成就大我，這是最基本的原則，希望大家一起加油努力，國民黨面對未來2024的挑戰，只有團結一條路，一定要共同團結，讓最強、最主要的候選人獲得民眾的肯定。