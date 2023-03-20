BLACKPINK一張票飆到40萬 史哲 ：最快4月修法重罰黃牛

南韓天團BLACKPINK來高雄舉行演唱會，爆出一張黃牛票炒作到40萬的天價，並有多起票券詐騙事件。文化部長史哲今天上午上周玉蔻主持的「新聞放鞭炮」節目訪問時再度重申，文化部預計修文創法重罰黃牛，最快3月底、4月初修法。行政院目前研擬兩大方向，一種是罰黃牛寫程式再買票的大量掃票，一種是對抽10%以上加價轉手者處以重罰。

史哲表示，此次BLACKPINK來高雄舉行演唱會，除了黃牛問題之外，另一個問題是詐騙。喜歡BLACKPINK的粉絲年齡層很低，許多不到20歲，他們追星、瘋狂投入，如果政府沒有辦法可以給一個好的制度，「滿令人傷心」。

他表示，針對黃牛票行政院目前研擬兩個遏止的方向。一種是針對黃牛寫程式再買票的大量掃票。黃牛集團是透過寫程式讓機器人大量掃票，針對機器碼的掃票，目前文創法沒有相關法源，「但這是源頭」。

他也表示，如果科技上沒法對付寫程式的人，也是個問題，因此數位部的加入「未來一定要有」。第二種是對轉手票券抽10%以上的黃牛，處以非常高的罰則。