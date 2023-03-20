快訊

俄媒：習近平已抵莫斯科 將與普亭一對一會談、共進晚餐

國一聯結車切換車道擦撞轎車 後方貨櫃車又撞…女乘客命危

普丁逮捕令：國際戰爭罪通緝，但該如何捉拿普丁？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

BLACKPINK一張票飆到40萬 史哲 ：最快4月修法重罰黃牛

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
南韓天團BLACKPINK來高雄舉行演唱會，爆出一張黃牛票炒作到40萬的天價。圖／取自推特
南韓天團BLACKPINK來高雄舉行演唱會，爆出一張黃牛票炒作到40萬的天價。圖／取自推特

南韓天團BLACKPINK來高雄舉行演唱會，爆出一張黃牛票炒作到40萬的天價，並有多起票券詐騙事件。文化部史哲今天上午上周玉蔻主持的「新聞放鞭炮」節目訪問時再度重申，文化部預計修文創法重罰黃牛，最快3月底、4月初修法。行政院目前研擬兩大方向，一種是罰黃牛寫程式再買票的大量掃票，一種是對抽10%以上加價轉手者處以重罰。

史哲表示，此次BLACKPINK來高雄舉行演唱會，除了黃牛問題之外，另一個問題是詐騙。喜歡BLACKPINK的粉絲年齡層很低，許多不到20歲，他們追星、瘋狂投入，如果政府沒有辦法可以給一個好的制度，「滿令人傷心」。

他表示，針對黃牛票行政院目前研擬兩個遏止的方向。一種是針對黃牛寫程式再買票的大量掃票。黃牛集團是透過寫程式讓機器人大量掃票，針對機器碼的掃票，目前文創法沒有相關法源，「但這是源頭」。

他也表示，如果科技上沒法對付寫程式的人，也是個問題，因此數位部的加入「未來一定要有」。第二種是對轉手票券抽10%以上的黃牛，處以非常高的罰則。

BLACKPINK 詐騙 文化部 史哲

延伸閱讀

史博館8萬片綠瓦「回家紀」 首度曝光屋頂吉祥物秘辛

中正紀念堂撤儀隊？邱國正：若無共識未蒙其利先受其害

建中失戀沒考上台大 史哲感謝「看到不是台北的台灣」

建中失戀沒考上台大 史哲感謝「看到不是台北的台灣」

相關新聞

AIT前理事主席卜睿哲憂 美積極助台恐激怒北京報復台灣

美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲（Richard C. Bush）訪台，今天在遠見天下文化事業群舉辦的論壇發表演說...

蔡總統：祝福英國順利加入CPTPP 也盼支持台灣入會案

台英國會小組主席史都華（Bob Stewart MP）率領跨黨派6位下議員訪台，蔡英文總統今天下午在總統府接見。蔡總統表...

馬英九赴陸步步為營 不甘成為中共促統棋子

馬英九前總統下周訪問大陸，人尚未登陸，綠營扣帽、抹紅紛至沓來。不過外界好奇，馬英九此行為何沒有安排「馬習會」？ 見面不難，但見面後的後果難以預料與承受…

老農津貼排富條款超過10年未調整 綠委提修法放寬標準

民進黨立委郭國文今天說，物價與房價不斷上漲，現行「老年農民福利津貼暫行條例」規範的「排富條款」依舊為2011年立法的門檻...

影／黨團幹部交接頻讚朱立倫貢獻 侯友宜：我才能接棒

國民黨新北市議會黨團幹部今交接，「朱侯同台」引關注，市長侯友宜致詞時表示，今天黨主席朱立倫回娘家，大家要抱著感恩的心，感...

影／藍新北黨團幹部交接 朱立倫多次肯定侯友宜

國民黨新北市議會黨團今幹部交接，難得「朱侯同台」引發關注，兩人一見面就握手問候，同時也閒話家常，現場氣氛融洽也熱鬧。國民...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦