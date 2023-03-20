中正紀念堂怎「處理」？ 文化部長史哲：改名是共識、修法時機未定

文化部長史哲今天上午上寶島聯播網「新聞放鞭炮」接受主持人周玉蔻專訪。談到中正紀念堂轉型議題，史哲表示，社會對於中正紀念堂必須「去個人化」、改名已形成共識，但中正紀念堂「改名」必須修法。他說，明年總統大選前要不要修法，執政團隊目前沒有定論，有一派主張直接修法、甚至最近就可以修法；有一派認為可以先將「如何修法」定案，修法的時機再另外定。

今天上午播出的「新聞放鞭炮」，以「只有一年任期的文化部長，被交辦拆中正廟？」為題。周玉蔻表示，史哲擔任文化部長只有一年任期，如何發揮「點子王的創意」，讓史哲作的文化部留下紀錄，中正紀念堂如何處理將是關鍵。

史哲表示，中正紀念堂怎麼「處理」，光是什麼叫做「處理」，「本身就是一個問題」。如果十多年前、中正紀念堂被很多人認為是拆除，但這幾年大家已經知道「轉型正義不是剷除性的」。

他表示，二二八紀念日當天，薛化元代表許多學者專家建議將中正紀念堂改名為「歷任總統圖書館」，受難者代表也同意、希望盡速改名。台北市長蔣萬安在九合一大選前，也曾拋出將中正紀念堂改名為「台灣建設紀念館」的政見。史哲也在立院表示中正紀念堂「有形的轉型」不如人意，但至少在「無形的共識」上，包括去個人化和改名，大家是有共識的。

史哲表示，大家認為民進黨執政七年多，中正紀念堂看起來沒有一點進展。他分析這跟選舉有關，台灣每兩年選舉一次，每次選舉完看、有機會處理的時候，「下次選舉又來了」，而中正紀念堂是一個高度政治性的議題，跟大眾的選舉必然扣合在一起；而中正紀念堂議題如果沒有讓社會大眾有完整時間的沉澱和討論、便無法進入一個理性的狀況。

史哲認為，中正紀念堂至少在去個人化、「名稱不要為了個人」達成共識，而去個人化是去威權化的第一步。他表示，行政院的轉型正義會報目前是在討論「去個人化的改名」，但中正紀念堂就算只是「改名」，也不是一紙命令能做到，必須修法「國立中正紀念堂管理處組織法」。

至於修法的時機，史哲認為「有政治技術的問題」，「不是某個部會、某個個人可以決定」，這件事的考量也不是選票。

他也坦承，明年總統大選前要不要修法，執政團隊目前沒有定論。有一派主張直接修法、甚至最近就可以修法；有一派認為可以先將「如何修法」定案，修法的時機再另外定，「這是不同的手法和手段」，還要再討論。