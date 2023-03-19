馬英九將訪陸 藍委：合乎情理法 具象徵意義

前總統馬英九將於3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，此行預計訪問南京、武漢、長沙、重慶、上海等城市。國民黨立委表示，在兩岸關係緊張之際，馬此行合乎「情、理、法」，除了具象徵意義，對兩岸交流也是正面的。

國民黨立委賴士葆指出，卸任總統訪陸是從兩岸分治以來前所未有，有其歷史意義，在兩岸局勢緊張的情況下，起到緩和作用，對兩岸人民往來及和平應也有幫助。

國民黨立委李德維說，根據國家機密保護法，馬訪陸之旅完全合法；而此行是祭祖，在「情」上沒話說；在「理」方面，民進黨執政後，兩岸關係緊張，蔡政府無法為台灣人民帶來和平，反而面臨戰爭的恐懼緊張，由卸任的馬英九到大陸走一走，也沒有安排訪問北京，在「情、理、法」三方面都兼顧到。

不過，賴士葆也說，選舉到了，民進黨可能會藉此議題大肆炒作，希望外界平常心看待，馬畢竟已卸任快8年，綠營要戴紅帽大可不必。

李德維表示，2024年的選舉是戰爭和平的選擇，由於民進黨選情仍被看壞，未來包括台獨基本教義派、民進黨左翼等，其反彈程度可能會比2005年連戰破冰之旅還激烈，為了台灣2300萬人民的和平，國民黨上下只有往前走，不能受到言語或行為暴力恐嚇。