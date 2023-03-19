馬英九將赴陸 綠委批馬僅代表個人、不代表台灣人民

前總統馬英九下周將赴中國大陸祭祖，成為74年來首位踏上大陸的中華民國卸任總統，民進黨立委陳亭妃質疑，中國不斷地用武力犯台、吃台灣豆腐，而且中國國家主席習近平對外宣布「九二共識」就是「一個中國」，馬英九的動作僅是代表個人，不能代表所有台灣人民的聲音，。

馬英九基金會執行長蕭旭岑晚間證實，馬英九將自3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，並且率同青年學子與大陸學生交流，此行預計訪問南京、武漢、長沙、重慶、上海等城市。馬英九也將成為首位踏上中國大陸的中華民國卸任元首。

陳亭妃晚間受訪時表示，馬辦的聲明是給國民黨一個非常大的震撼彈，而這個震撼彈會影響到國民黨在2024年的總統及立委選舉。

陳亭妃質疑，習近平在2019年對外宣布「九二共識」就是「一個中國」，既然就兩岸就是一個中國，請問馬英九要用什麼角色訪問中國，所以馬英九代表的僅是他個人，不能代表全台灣超過2300萬的人民。

陳亭妃還說，台灣人民不允許馬英九去做這樣的訪問的，中國不斷地吃台灣的豆腐，中國不斷地用武力犯台、不斷地在干擾台灣，這個壞鄰居打壓台灣的國際空間與外交的參與，「我們沒有辦法接受這樣的壞鄰居」。

陳亭妃強調，馬英九今天的動作僅是代表他個人，絕對不能代表全台灣所有人民的心聲，「請你切記」。

據了解，馬英九深知此行會引發相當政治效應，不希望到大陸祭祖的單純願望捲入複雜的政治紛擾，甚至為國內部分陣營運用為政治攻擊手段，藉此影響明年的總統大選，因此決定不訪問北京，單純定調赴大陸祭祖。