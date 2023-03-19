張榮恭：要接觸才有對等「還是得跟大陸政治對話」

前副總統呂秀蓮今天舉辦北區國是會議，並提到應該廢止「九二共識」，所謂「各自表述」早已被否決。不過國民黨前副秘書長張榮恭表示，如果不要九二共識，更好的方法在哪裡？要找出新的方法，終究還是得跟大陸政治對話，「政府不必把政治對話都當成豺狼虎豹來看待」。

張榮恭指出，這幾年，所有國際重要會議，都講一句話，「重視台海和平穩定」，下一句是「鼓勵和平解決兩岸問題」，現在如何和平解決？51年前美國總統尼可森就要求和平解決，但大陸領導人周恩來說無法保證，「因為還得看台灣要不要」，因此和平解決是有希望的，只是如何建立？

張榮恭說，站在同屬中華民族的立場，兩岸都姓中國姓、講中國話、過中國節日，這是根本，也是兩岸人民善意的互動，在這個立場上，交流合作是對台灣安全的保證，台灣距離大陸最近的省分是福建省，為什麼周恩來請尼克森是在人民大會堂福建廳，為什麼國民黨前主席連戰見大陸前領導人胡錦濤的時候是在福建廳？因為台美有「共同防禦條例」的時候，美國的防衛前線面對的就是福建，「連胡會談」在福建廳，也是因為國共內戰造成兩岸分裂，雙方希望不要再讓福建變成雙方對立的地方。

張榮恭說，這幾年大陸在福建建立兩岸融合發展示範區，希望福建不要再變成前線。福建所屬的平潭島，1999年前總統李登輝提出「兩國論」時，造成大陸空前軍事演習，但大陸現在花幾千億人民幣，要把平潭島變成兩岸共同家園，交流合作是一條道路，終究是要政治對話，台灣不必聞政色變，沒有政治對話如何達到和平解決？

張榮恭說，他認為未來應該要對大陸對話更開放，政府不必把政治對話都當成豺狼虎豹來看待，都當成對台不利的統戰行為，否則對等尊嚴無從再現，「關起門來還喊對等，誰看得到？」

張榮恭說，辜汪會談、連胡會談及馬習會，大家都看到對等，因此要接觸才有對等，要見面才能展現尊嚴，這些可以推動和平，但不要把大陸的基本立場視而不見，「如果我們心裡想的是和平分裂的方向，這個和平是達不到了。」

張榮恭說，因此，九二共識意義就是在這裡，如果九二共識不要，更好的方法在哪裡？不要讓大陸認為統一的大門已經關上，如果大陸做出這種判斷，不會來撞門嗎，不會來破門而入嗎？「我們就是在做這種準備才要全民皆兵，這種就是軍事對決，有沒有更好的方法我不知道，我的智慧只到九二共識這個方法，要找出新的方法，終究還得跟大陸政治對話。」

張榮恭也說，2006年以前，大陸沒有一個省的GDP（國內生產毛額）超過台灣，現在8個省分超過台灣，如果再重新談1992年那個問題，還能談出更好的結果嗎？