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顧立雄示警選前認知戰會越演越烈 綠委：必然會發生

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
國安會秘書長顧立雄指出，當前的民主陣營面臨嚴峻挑戰，全世界不同民主測量機構公布的報告，均顯示民主正在退潮。記者侯永全／攝影
國安會秘書長顧立雄指出，當前的民主陣營面臨嚴峻挑戰，全世界不同民主測量機構公布的報告，均顯示民主正在退潮。記者侯永全／攝影

國安會秘書長顧立雄昨天說，台灣今年充滿憂心挑戰，中共對台的認知與資訊操控越演越烈，合理預期將大規模干預明年大選，民進黨立委王定宇表示，中國會在美國、加拿大與歐洲利用民主的競爭，當然也會在台灣進行網路攻擊、透過假錯訊息分化社會，「這是必然會發生的」。

雷震公益基金會昨天舉辦「2023雷震民主人權紀念講座」第一場次，主題為帝國夾縫下的台灣民主，顧立雄致詞時指出，當前的民主陣營面臨嚴峻挑戰，全世界不同民主測量機構公布的報告，均顯示民主正在退潮。

王定宇今天受訪時表示，中國在平常就會透過網路的假錯訊息，或者是利用網路攻擊進行分化台灣、擾亂台灣社會秩序的工作，更何況是面對這麼重要的總統及國會議員改選。

王定宇說，對於獨裁體制來講，「他們看到的民主，不會體會到民主的可貴跟重要性，他們體會到的是民主的選舉，常常是民主社會內部最嚴重分歧、競爭的時候，也是民主體制脆弱的片刻」。

王定宇指出，中國會在美國、加拿大與歐洲利用民主的競爭，當然也會在台灣進行網路攻擊、透過假錯訊息分化社會，「這是必然會發生的」，所以顧立雄昨天才會揭露這樣的訊息。

王定宇說，政府除了必須提高警覺、注意防治以外，其實民主社會最重要的力量是人民的力量，提高人民對假錯訊息的試讀與辨識能力，還有台灣社會對抵抗假錯訊息、網路攻擊的韌性與能力，這個才是根本之道。

王定宇 網路攻擊 顧立雄

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