禁用抖音？綠委：牽涉言論自由 國家安全需要取得平衡點

傳出國安部門近期建請政府全面禁止抖音，民進黨立委王定宇今天表示，台灣很早就禁止公部門、軍事單位使用抖音，未來是否要再進一步禁止民間使用，牽涉到言論、使用自由及國家安全的平衡點；民進黨立委許智傑則說，這還需要更廣泛的討論，以免被貼上箝制言論自由的標籤。

近期美國眾議院通過全面禁止抖音法案，綠營知情人士透露，為了遏止大選年錯假訊息，國安部門已經建請政府全面禁止抖音，行政院人士則說，除了技術面、法制面牽涉言論自由，尚待凝聚社會共識，仍要審慎評估。

王定宇今天受訪時表示，中國透過抖音及其類似的App進行資料的搜集與開後門，或者是利用假錯訊息進行社會的分裂，所在多言，而目前世界各個主要民主國家，包含美國、加拿大與歐盟甚至印度在內，他們都禁止政府及軍隊使用抖音與相關App。

王定宇說，台灣在這部分反而做得比較早，政府很早就禁止公部門及軍事單位使用抖音平台及其相關App，至於是否要再進一步禁止民間使用，這部分牽涉到言論自由、使用自由與國家安全之間必須取得平衡點。

王定宇說，台灣採取的方法跟世界各個民主國家類似，就是政府部門及軍事相關單位禁止使用中國的App，例如抖音，而除了透過禁止以外，政府還要提高人民對假錯訊息、各別資訊安全觀念的提升，這個部分很重要。

王定宇表示，民主社會並不是事事項項都靠法律嚴管，提高民主社會抵抗的韌性、人民辨識的釋讀能力，還有對資安觀念的提升，另外還要透過科技相關的軟體，進行相關資安的防護，這個才是根本之道。

王定宇說，在確保人民最大的言論自由、國家安全的前提下，政府讓民眾可以享受自由，同時卻也得到安全保障，「這個是現在世界各國民主國家所必須面對的課題」。

許智傑則指出，美國、加拿大、日本及歐洲許多國家都認為抖音有資安問題，因此各國都陸續提出規範和限制，自己認為公部門應該全面禁止，而民眾個人使用則要增加警語提醒，避免民眾在不知情的情況下，成為假消息和資安外洩的幫兇。

不過，許智傑也說，至於未來是否要全面禁止民間使用，他認為需要更廣泛的討論，以免被貼上箝制言論自由的標籤。