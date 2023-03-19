禁用抖音？綠委：牽涉言論自由 國家安全需要取得平衡點

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
王定宇表示，台灣很早就禁止公部門、軍事單位使用抖音，未來是否要再進一步禁止民間使用，牽涉到言論、使用自由及國家安全的平衡點。美聯社
王定宇表示，台灣很早就禁止公部門、軍事單位使用抖音，未來是否要再進一步禁止民間使用，牽涉到言論、使用自由及國家安全的平衡點。美聯社

傳出國安部門近期建請政府全面禁止抖音民進黨立委王定宇今天表示，台灣很早就禁止公部門、軍事單位使用抖音，未來是否要再進一步禁止民間使用，牽涉到言論、使用自由及國家安全的平衡點；民進黨立委許智傑則說，這還需要更廣泛的討論，以免被貼上箝制言論自由的標籤。

近期美國眾議院通過全面禁止抖音法案，綠營知情人士透露，為了遏止大選年錯假訊息，國安部門已經建請政府全面禁止抖音，行政院人士則說，除了技術面、法制面牽涉言論自由，尚待凝聚社會共識，仍要審慎評估。

王定宇今天受訪時表示，中國透過抖音及其類似的App進行資料的搜集與開後門，或者是利用假錯訊息進行社會的分裂，所在多言，而目前世界各個主要民主國家，包含美國、加拿大與歐盟甚至印度在內，他們都禁止政府及軍隊使用抖音與相關App。

王定宇說，台灣在這部分反而做得比較早，政府很早就禁止公部門及軍事單位使用抖音平台及其相關App，至於是否要再進一步禁止民間使用，這部分牽涉到言論自由、使用自由與國家安全之間必須取得平衡點。

王定宇說，台灣採取的方法跟世界各個民主國家類似，就是政府部門及軍事相關單位禁止使用中國的App，例如抖音，而除了透過禁止以外，政府還要提高人民對假錯訊息、各別資訊安全觀念的提升，這個部分很重要。

王定宇表示，民主社會並不是事事項項都靠法律嚴管，提高民主社會抵抗的韌性、人民辨識的釋讀能力，還有對資安觀念的提升，另外還要透過科技相關的軟體，進行相關資安的防護，這個才是根本之道。

王定宇說，在確保人民最大的言論自由、國家安全的前提下，政府讓民眾可以享受自由，同時卻也得到安全保障，「這個是現在世界各國民主國家所必須面對的課題」。

許智傑則指出，美國、加拿大、日本及歐洲許多國家都認為抖音有資安問題，因此各國都陸續提出規範和限制，自己認為公部門應該全面禁止，而民眾個人使用則要增加警語提醒，避免民眾在不知情的情況下，成為假消息和資安外洩的幫兇。

不過，許智傑也說，至於未來是否要全面禁止民間使用，他認為需要更廣泛的討論，以免被貼上箝制言論自由的標籤。

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