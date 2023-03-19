被問疑美論 呂秀蓮：感謝美支持但利益相左也應表意見

前副總統呂秀蓮今天舉辦北區國是會議，邀請專家學者座談。對於最近國內討論「疑美論」，呂秀蓮說，她不認為「疑美論」應該是個issue（議題）。

國安會祕書長顧立雄昨天出席一場講座時提到中共對台的認知及資訊操控愈演愈烈，合理預期將大規模干預台灣明年的總統大選。

呂秀蓮表示，她不清楚是誰發明「認知戰」這個名詞，沒有這名詞以前，人與人、國與國的關係本來就要存有一點點保留。她不認為「疑美論」應該是個issue，「我們很感謝美國支持，但作為民主國家，國家利益有所不同時，互相協調也可以，不要用『疑』這個負面字眼。」

呂秀蓮也說，「我們感謝美國的支持，但是有時候美國的立場跟我們的國家利益如果有相左的時候，作為主權國家，我們也應該代表國家跟人民對美國表達一點意見，這不叫疑美論，這個是主權平等、獨立。」

至於副總統賴清德確定代表民進黨參選總統，媒體問呂秀蓮是否有建議？呂秀蓮說，「我不敢，相信賴清德有很堅強的團隊，賴清德也是目前從政經驗最完整的人，所以應該給予一定的信賴」，但她要提醒，「我們是民主國家，人民的意見更重要，我辦民間國是會議也是希望超越黨派，希望最後各黨派共同參與，來辦全國國是會議，未來國家領導人就有權限可以召開正式的國是會議。」

媒體也追問，是否贊成蔡英文總統目前以「強大國防」作為和平的後盾、談判的籌碼？呂秀蓮表示，全世界都是一樣，國家需要有實力，所以要備戰、避戰，更要謀和，三管齊下。