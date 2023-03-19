巴拉圭跨黨派議員團訪台 將拜會游錫堃

外交部今天表示，巴拉圭共和國資深參議員亞諾夫婦應邀於3月19日至23日率領跨黨派議員團來台訪問，成員包括巴拉圭參議員席爾瓦及眾議員雅薇諾，外交部表達誠摯歡迎。

此行為亞諾參議員夫婦首度訪台，訪團在台期間將拜會立法院院長游錫堃、外交部長吳釗燮並接受次長俞大㵢款宴，另將拜會經濟部、大陸委員會、財團法人國際合作發展基金會及國防安全研究院，視察巴拉圭駐台大使館，以及參訪新竹科學園區、台北101大樓及國立故宮博物院等經文設施。

亞諾擔任巴拉圭國會議員將近30年，曾歷任參、眾兩院議長，目前也擔任「國際國會聯盟」（UIP）轄下「拉丁美洲暨加勒比海集團」（GRULAC）主席。此外，席爾瓦及雅薇諾均為我國堅實友人，多次在巴拉圭國會力挺台巴邦誼。

外交部表示，繼今年1月巴拉圭眾議長羅培斯率團訪台後，亞諾此次率團來訪，再度彰顯巴拉圭國會不分黨派對台灣的強勁支持。訪團此行將有助深化台巴國會交流及兩國篤睦邦誼，並深入瞭解兩岸關係、我國社經發展及台巴經貿發展潛力。