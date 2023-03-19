小黨互鬥？ 台灣基進吳欣岱批時代力量政治路線非常危險

時力黨主席王婉諭提到，民進黨把「抗中保台」當成忠誠檢查的符令讓人生惡，把表達不同意見的人統統抹紅貼上標籤，這些情緒勒索只會弄臭「抗中保台」，她認為從內政開始讓人民對生活有希望，才更社會團結，一致對外捍衛主權。不過台灣基進台北市黨部主委吳欣岱到王臉書留言反遭出征，吳欣岱今在臉書說，她批評時力不是因小黨互鬥，是因為它現在要定調出來的政治路線，非常危險。

吳欣岱昨天到王婉諭臉書底下留言表示，「我也討厭把抗中保台當口號，實際上掏空台灣的政客。但如果你真心認為抗中保台很重要，就應該知道有更多不計榮辱、妥協自己工作、生活的人在努力這個議題」，並指貴黨一開始論述就把「抗中保台」和「內政問題」直接擺在對立面，是對現行政治情勢失去判斷的證明。

吳更提到，自詡和國際接軌的時代力量黨主席竟說出「應該先處理內政，再討論抗中保台」這麼天真的話。不過吳欣岱的留言，引發許多時力支持者因不同看法，反留言質疑。

吳欣岱今天在臉書貼文說，她在王婉諭臉書回留言，是希望多一點人看到這種錯誤的命題。其實現在會來她這邊出征的都是時力黨工，支持者已經沒什麼看到了。

吳欣岱提到，她真的很擔心「統獨是假議題」這種學姊思維再擴散出去。王婉諭要談內政，基進每個人包括她、張博洋、李宗霖都各有專長，也時常發表對醫療、性別、交通、建築等的看法。但以政黨立場，特別是萌芽的政黨，到底要選擇一個什麼樣的路線？要吸引怎麼樣的人加入？

吳欣岱說說，以現在內政問題，時不時被中共協力者渲染成世界毀滅的狀態，一個理智並希望台灣更好的政黨，不應該乘著統戰資金為它打造出來的順風情勢，站在制高點言之鑿鑿。吳說，她批評時代力量不是因為小黨互鬥，是因為它現在要定調出來的政治路線非常危險。